La UNLP se encamina a meses de definiciones con elecciones en todos sus claustros

En la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) comienza un nuevo ciclo político-institucional que marcará el rumbo de su cogobierno durante los próximos años. La resolución emitida por el Rectorado estableció un calendario electoral que abarca a todos los claustros y que culminará en mayo de 2026 con la Asamblea Universitaria, ámbito donde se definirá la próxima conducción de la casa de estudios.

El proceso se abrirá formalmente con la votación en los colegios preuniversitarios, que se desarrollará los días 29, 30 y 31 de octubre, entre las 8 y las 18. Allí, docentes y representantes comunitarios elegirán a las autoridades del Colegio Nacional “Rafael Hernández”, el Liceo “Víctor Mercante”, el Bachillerato de Bellas Artes, la Escuela Agraria “Inchausti” y la Escuela Anexa “Joaquín V. González”.

Una vez completada esta etapa, el foco se trasladará a las facultades. En noviembre, los centros de estudiantes de las 17 unidades académicas renovarán sus conducciones, en paralelo con la elección de delegados ante el Consejo Superior y los Consejos Directivos. Se trata de una instancia histórica para la representación juvenil, que cada año moviliza a miles de estudiantes.

Más adelante, entre el 12 y el 14 de noviembre, será el turno de docentes y graduados, mientras que los trabajadores nodocentes ejercerán su voto el 18 de noviembre. De esta manera, cada claustro contará con sus representantes, garantizando la continuidad del modelo de cogobierno que distingue a la universidad pública argentina.

El cierre del calendario tendrá lugar en mayo de 2026, cuando la Asamblea Universitaria proclame a las nuevas autoridades. Todo indica que el actual vicepresidente Fernando Tauber será quien suceda a Martín López Armengol en la presidencia de la institución, aunque la definición se dará en el marco de la votación final.

Así, la UNLP pone en marcha un proceso que combina tradición, participación y renovación, y que vuelve a confirmar la vigencia del cogobierno universitario como pilar fundamental de la vida académica.