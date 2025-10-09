Marcharán por la liberación de Iván Tobar este 17 de Octubre, Día de la Lealtad 

La agrupación de la UOCRA que responde a Iván Tobar anunció una movilización masiva para el 17 de octubre, en coincidencia con el Día de la Lealtad Peronista.

La marcha partirá desde Plaza San Martín hacia Plaza Moreno, en pleno centro de La Plata, y los organizadores aseguran que convocará a unas 10 mil personas.

Tobar permanece detenido por una causa federal que tramita en el juzgado de Ernesto Kreplak, vinculada a la difusión de un video donde aparecían hombres encapuchados y armados, material que habría sido usado para intentar perjudicar a la facción rival del clan Medina.

El Día de la Lealtad sumará así un nuevo capítulo en el conflicto interno de la UOCRA platense