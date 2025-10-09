Se apaga la vida de Miguel Russo: su cuadro es irreversible y creen que no llega al jueves

El estado de salud de Miguel Angel Russo sería irreversible, según fuentes exclusivas cercanas a la familia del DT de Boca consultadas por PrimeraPagina.info, dijeron en estricto off que el ex jugador de Estudiantes fue trasladado desde un sanatorio privado hasta su casa para pasar las que podrían ser sus últimas horas de vida junto a los seres queridos.

Russo es víctima de un tumor en la vejiga y otro en la próstata, que lo tuvieron a mal traer en el último tiempo, pero cuyo cuadro se agravó una vez que viajó con Boca para dirigir el Mundial de Clubes en el último mes de julio, luego de una controvertida salida de San Lorenzo.

El ex entrenador y jugador del club Pincharrata, que fue quien llevó al equipo de La Plata hace 30 años a ganar el campeonato del Nacional B junto a Eduardo Luján Manera, empeoró gravemente en las últimas tres semanas, luego de venir luchando contra un tumor en la vejiga que se le detectó en el año 2017 y por el cual había sido operado en Colombia mientras dirigía al Millonarios.

Si bien Russo había manifestado periodos de plena recuperación, al punto que estuvo ligado a San Lorenzo hasta mediados de este año, desde que volvió del Mundial de Clubes con Boca en el mes de Julio comenzó a sentir una fuerte y repentina recaída en su estado de salud.

Desde su entorno, y hasta incluso desde el mismo club en el que actualmente trabaja, omitieron dar precisiones y optaron por mantener la cautela y el silencio en cuanto al verdadero estado de salud, que podría tener un lamentable desenlace en las próximas horas.

Una vida en el fútbol

Miguel Ángel Russo nació en Lanús el 9 de abril de 1956 y a sus 19 años comenzó jugar como mediocampista en Estudiantes en 1975. Hizo toda su carrera deportiva en el club hasta que se retiró en 1989. En los últimos años de su carrera ya no estaba tan en sintonía con algunos dirigentes pincharratas de la época y tuvo que recurrir a una intimación para terminar de cobrar una vieja deuda que tenían con él. Tuvo que hacerle juicio a Estudiantes para poder cobrar.

Como jugador ganó dos títulos: el Campeonato Metropolitano 1982 y la Campeonato Nacional 1983. En total jugó 420 partidos y conviertió 11 goles. Todo en Estudiantes de La Plata.

En sus primeros años como entrenador, logró ascender a Primera División a Lanús en las temporadas 1989-90 y 1991-92 y a Estudiantes en la temporada 1994-95. Luego de alcanzar las semifinales de la Copa Libertadores 1996 con la Universidad de Chile, quedando eliminado ante River Plate, y de lograr buenas campañas con Rosario Central en 1997 y 2003, Russo se consagró campeón del Clausura 2005 con Vélez Sársfield, lo que le valió la oportunidad de dirigir a Boca Juniors en 2007.

En el xeneize, Russo se convertiría en uno de los tres entrenadores que logró consagrarse campeón de la Copa Libertadores con el club del porteño barrio de La Boca. Luego tuvo otro ciclo en Rosario Central, regresandolo a Primera División en la temporada 2012-13, y uno en Millonarios, ganando el Torneo Finalización 2017 y la Superliga de Colombia 2018, antes de regresar a Boca en 2020, donde ganó el Campeonato de Primera División 2019-20 y la Copa de la Liga Profesional 2020.

En 2023, ganó la Copa de la Liga Profesional con Rosario Central, para terminar concretando su tercer ciclo en Boca Juniors en 2025 luego de una buena campaña con San Lorenzo de Almagro.