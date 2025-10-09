¿ Otra vez AFAno ? Penel (el del offside en un corner) vuelve al bosque

Gimnasia se enfrenta este sábado a Talleres en un partido crucial por la permanencia en el Torneo Clausura, y no será un encuentro más en el Estadio Juan Carmelo Zerillo. Sebastián Martínez Beligoy será nuevamente el árbitro principal, repitiendo su presencia en el Bosque tras dirigir la reciente derrota 3 a 1 ante Unión, resultado que complicó al equipo de Alejandro Orfila en la tabla de descenso.

El historial de Martínez Beligoy con el Lobo registra tres victorias, un empate y dos derrotas, incluyendo su primer cruce a comienzos de 2023, un empate 0 a 0 ante Banfield donde se destacó la expulsión de Ignacio Miramón tras una fuerte infracción sobre Brahian Alemán. Otro encuentro destacado fue la goleada 3 a 0 frente a Godoy Cruz, bajo la conducción de Fernando Zaniratto como técnico interino, donde la actuación del árbitro fue considerada correcta. Sin embargo, la reciente derrota ante Unión reavivó la preocupación de los hinchas sobre algunos fallos controvertidos durante el partido.

Acompañando a Martínez Beligoy en la tecnología del VAR estará Ariel Penel, cuya participación despierta recuerdos polémicos entre los simpatizantes triperos. En 2023, Penel fue árbitro principal en el empate 0 a 0 entre Gimnasia y Sarmiento en 60 y 118, un encuentro recordado por la insólita decisión de cobrar un córner por offside, jugada que trascendió a nivel nacional y generó críticas.

Con estos antecedentes, el arbitraje vuelve a ser un factor de atención en un compromiso donde cada punto es vital para la permanencia del Lobo. Gimnasia buscará superar estas dificultades y aprovechar su localía para sumar unidades frente a Talleres, en un duelo que puede marcar un antes y un después en su campaña.