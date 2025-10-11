River vuelve al Kempes: Córdoba se viste de rojo y blanco para la semifinal ante Independiente Rivadavia

Por: Jonatan Anaquin

El equipo de Marcelo Gallardo volverá a presentarse en Córdoba, escenario habitual de grandes noches futboleras. La confirmación llegó de la mano del ministro de Seguridad cordobés, Juan Pablo Quinteros, quien aseguró que el Mario Alberto Kempes será la sede de la semifinal de la Copa Argentina 2025 entre River Plate e Independiente Rivadavia.

“El partido se jugará el 24 de octubre a las 21. A quienes se preocuparon por el estado del césped, les digo que estará impecable. No hay partidos programados antes y el campo se está cuidando especialmente”, explicó Quinteros en diálogo con La Voz en Vivo.

El funcionario también aclaró que la reciente presentación de los nuevos vehículos policiales dentro del estadio no afectó el terreno de juego, y destacó el nivel de mantenimiento que tiene el coloso cordobés: “El campo de juego va a estar espectacular, como siempre. Es una gran noticia para los hinchas de River”.

El conjunto “millonario” llega a esta instancia tras superar a Racing Club por 1 a 0 en el Gigante de Arroyito, mientras que Independiente Rivadavia se ganó su lugar eliminando a Tigre por 3 a 1.

Del otro lado del cuadro, la expectativa también es alta. Belgrano enfrentará a Argentinos Juniors por la otra semifinal, aunque la sede y el horario aún no están definidos. Desde Santa Fe, los organismos de seguridad propusieron jugar en el estadio de Rosario Central el mismo viernes 24, pero en horario vespertino, alrededor de las 18 horas.

Sin embargo, la disputa no está cerrada: los hinchas de Belgrano todavía mantienen una sanción vigente que les impide ingresar a estadios santafesinos con banderas o instrumentos. Desde la dirigencia “pirata” fueron contundentes:

“Si no se levanta la sanción, no aceptaremos jugar en Rosario. Si se revierte, no habrá problemas. Caso contrario, analizaremos otras opciones”, señalaron.

Entre las alternativas que baraja el club cordobés aparecen San Nicolás como la más firme, y La Pedrera de Villa Mercedes (San Luis) como otra posibilidad viable.

La situación se complicó cuando el presidente de Argentinos Juniors, Cristian Malaspina, afirmó que el cruce “será el 23 de octubre en Rosario”, un día antes de lo que manejaban las autoridades de seguridad, aumentando la incertidumbre sobre la organización.

Con este panorama, los cuatro semifinalistas de la Copa Argentina 2025 son River Plate, Independiente Rivadavia, Argentinos Juniors y Belgrano. El país futbolero se prepara para una definición apasionante que promete estadios repletos y emociones fuertes.