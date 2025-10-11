Buscan intensamente a un joven en La Plata: desapareció este viernes

Un joven de la ciudad de La Plata es buscado de manera intensa desde este viernes por la noche, cuando sufrió un brote en la puerta del hospital San Martín mientras esperaba a ser atendido. Según sus familiares, escapó corriendo sin poder ser retenido y no logran ubicarlo.

Matías tiene 35 años y sufrió un episodio de esquizofrenia cerca de la madrugada. Llevaba puesto un jean ancho roto, una remera verde, una gorra negra y zapatillas nike blancas. Es delgado, mide 1,70 y tiene tatuajes en ambos brazos.

Todo su entorno lo busca desde que escapó, y si bien no ha podido ser localizado en la zona del hospital, piden a los vecinos de toda la comunidad que estén atentos, ya que quizás se encuentre desorientado. Si alguien lo ve, comunicarse al 2215938058.