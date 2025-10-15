La Libertad Avanza solicita imprimir nuevamente los carteles candidatos para los centros de votación en Buenos Aires

En los días previos a las elecciones generales del 26 de octubre, la alianza política La Libertad Avanza (LLA) presentó un pedido ante la Cámara Nacional Electoral para que se efectúe de urgencia la reimpresión de los carteles que contienen la lista completa de candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires.

El motivo del reclamo es que tras la renuncia de los primeros lugares de la lista —entre ellos José Luis Espert y otras dos candidatas— la nómina debió reordenarse conforme a la normativa vigente, lo que generó que la alianza considere que los afiches de exhibición ya no reflejan correctamente quién encabeza su lista.

La solicitud fue formalizada por los apoderados de LLA y entregada a la Cámara, que derivó el expediente a la Junta Electoral del distrito de la provincia de Buenos Aires. En ese trámite, la Junta solicitó al Ministerio del Interior que informe en un plazo de 24 horas sobre la factibilidad técnica, el costo y el plazo de entrega en caso de aprobarse la reimpresión.

Los representantes de LLA argumentan que la medida es “absolutamente necesaria” para asegurar que el electorado tenga acceso a información precisa sobre la oferta electoral, y evitar “posibles confusiones” respecto a quiénes son los candidatos en la papeleta. Subrayan que, aunque la boleta única de papel solo muestra los primeros cinco nombres de cada lista, los afiches de exhibición obligatoria permiten visualizar la nómina completa.

Desde el punto de vista operativo, la alianza afirma que no existen impedimentos técnicos, logísticos o jurídicos para llevar adelante la reimpresión dentro del plazo electoral que resta. Sin embargo, el organismo electoral está aún evaluando los costos, además de valorar si el cambio podrá efectivamente implementarse sin afectar la organización del proceso de votación.