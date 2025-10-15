Axel Kicillof cierra la campaña junto a la CGT en La Plata

El próximo 20 de octubre, la ciudad de La Plata será escenario de un acto político que promete ser clave para la campaña del gobernador bonaerense Axel Kicillof. Este evento, organizado en conjunto con la central sindical CGT (Confederación General del Trabajo de la República Argentina), marcará el cierre del llamado “operativo territorial” que la organización desplegó en el conurbano bonaerense.

En los días previos, la CGT llevó adelante un amplio despliegue en fábricas, sindicatos y espacios públicos del conurbano para consolidar el voto obrero y posicionarse frente a la reforma laboral que impulsa Milei, la cual pretende eliminar indemnizaciones, flexibilizar convenios y debilitar la negociación colectiva.

Muchas gracias a todos y todas por participar de este plenario que compartimos con @JorgeTaiana, @FerEspinozaOK y @magariovero en #LaMatanza, la capital del peronismo.



¡A seguir militando y sumando fuerzas, compañeros y compañeras!#FuerzaPatria pic.twitter.com/dQ2l1Z91Fp — Axel Kicillof (@Kicillofok) October 9, 2025

El acto tendrá como oradores principales a Kicillof, a Hugo Moyano, Héctor Daer y “Huguito” Moyano, y servirá como una demostración de fuerza del mundo sindical apoyando la alianza política que promueve el gobernador.

Desde una mirada editorial como la de un periodista con poco bagaje en política, este cierre de campaña reviste varias lecturas: