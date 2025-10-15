Política | 13 Oct
Axel Kicillof cierra la campaña junto a la CGT en La Plata
El gobernador bonaerense encabezará el acto del 20 de octubre en la ciudad de La Plata con el apoyo de la CGT, en un claro movimiento para afianzar su vínculo con el mundo sindical y posicionarse ante el avance libertario — y los conflictos internos del peronismo — de cara a las elecciones legislativas.
El próximo 20 de octubre, la ciudad de La Plata será escenario de un acto político que promete ser clave para la campaña del gobernador bonaerense Axel Kicillof. Este evento, organizado en conjunto con la central sindical CGT (Confederación General del Trabajo de la República Argentina), marcará el cierre del llamado “operativo territorial” que la organización desplegó en el conurbano bonaerense.
En los días previos, la CGT llevó adelante un amplio despliegue en fábricas, sindicatos y espacios públicos del conurbano para consolidar el voto obrero y posicionarse frente a la reforma laboral que impulsa Milei, la cual pretende eliminar indemnizaciones, flexibilizar convenios y debilitar la negociación colectiva.
Muchas gracias a todos y todas por participar de este plenario que compartimos con @JorgeTaiana, @FerEspinozaOK y @magariovero en #LaMatanza, la capital del peronismo.— Axel Kicillof (@Kicillofok) October 9, 2025
¡A seguir militando y sumando fuerzas, compañeros y compañeras!
El acto tendrá como oradores principales a Kicillof, a Hugo Moyano, Héctor Daer y “Huguito” Moyano, y servirá como una demostración de fuerza del mundo sindical apoyando la alianza política que promueve el gobernador.
Desde una mirada editorial como la de un periodista con poco bagaje en política, este cierre de campaña reviste varias lecturas:
-
En primer lugar, evidencia que Kicillof apuesta fuerte al respaldo del movimiento obrero como pilar electoral.
-
En segundo término, el acto no sólo se limita a una movilización sino que más bien se interpreta como un escudo frente al avance del liberalismo representado por Javier Milei: un mensaje simbólico de que “con los trabajadores no se negocia”.
-
Pero también hay una tensión interna del peronismo que se vislumbra: esta muestra de unidad entre gobernador, sindicatos y listas de candidatos es, al mismo tiempo, una puesta en escena de poder que podría ser piedra angular para la futura reconfiguración del núcleo de conducción del espacio política bonaerense.