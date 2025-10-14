Encuesta proyecta ventaja para Fuerza Patria en Buenos Aires mientras La Libertad Avanza pierde terreno

A poco más de dos semanas de las elecciones legislativas, la provincia de Buenos Aires exhibe un escenario político con claras señales de cambio. La consultora Nueva Comunicación, reconocida por haber acertado en relevamientos anteriores para la zona, midió la intención de voto y otros indicadores que pueden influir en los resultados.

El estudio, realizado entre el 1 y el 8 de octubre con 2.759 casos mayores de 16 años y un margen de error de ±2,9%, muestra que Fuerza Patria alcanzó un 43,1 % de intención de voto, frente a un 28,3 % que logra La Libertad Avanza. Esta diferencia de aproximadamente 15 puntos coloca al partido peronista en posición de ventaja para la votación en el distrito más poblado del país.

Además, cuando se analizan los bloques (agrupaciones más amplias), Fuerza Patria suma 45,6 % contra 31,2 % de La Libertad Avanza. Otro dato relevante es el nivel de rechazo: el 52,7 % de los encuestados afirma que nunca votaría a La Libertad Avanza, mientras que el rechazo a Fuerza Patria se ubica en 34,7 %.

En cuanto a la imagen de los líderes/gestiones, la evaluación del presidente Javier Milei arroja un 31,9 % de imagen “buena” o “muy buena”, contrarrestada por un 65,9 % de valoración negativa. En cambio, el gobernador Axel Kicillof exhibe una imagen positiva del 52,9 %, con un diferencial favorable de +7,7 puntos.

El sondeo también anticipa una elevada participación electoral: un 76,8 % de los encuestados dice que “seguramente va a votar” y el 85 % de participación parece probable en el distrito. Esta movilización podría favorecer a la polarización política, ya que el voto no aparece disperso entre muchas opciones pequeñas sino concentrado en los bloques mayoritarios.

Desde un análisis objetivo, dos lecturas principales emergen:

Por un lado, la ventaja de Fuerza Patria puede reflejar un desgaste del oficialismo nacional y de su espacio asociado, La Libertad Avanza, especialmente en un contexto de fuerte impacto en el bolsillo de la ciudadanía.

Por otro lado, el alto nivel de rechazo hacia La Libertad Avanza plantea un desafío de ampliación de base: aunque cuenta con un núcleo de apoyo sólido (~30 %), la encuesta sugiere que ese apoyo no se expande con facilidad hacia electores indecisos o críticos.

Es importante señalar que las encuestas son instantáneas de un momento particular: entre el 1 y 8 de octubre. Restan días de campaña, posibles cambios en la coyuntura y movilización electoral que podrían alterar los números. Pero por el momento, la provincia de Buenos Aires se perfila con una ventaja clara para Fuerza Patria y un escenario complejo para La Libertad Avanza.