En la semana del clásico Gimnasia se sacó de encima a Alejandro Orfila

El cierre del lunes 13 de octubre quedará marcado por el final del ciclo del entrenador uruguayo Alejandro Orfila en Gimnasia.

La decisión llega justo en la semana previa al partido más importante del segundo semestre del año, ya que el Lobo deberá afrontar el choque contra Estudiantes el próximo domingo con la conducción de Fernando Zaniratto.

Tras algunas conversaciones que se habían mantenido con Orfila durante el domingo, luego de la derrota del último sábado ante Talleres, la relación entre los directivos y el técnico fue cada vez más tirante y durante la tarde del lunes se programó una reunión de urgencia.

Minutos después de las 22 la decisión ya estaba tomada, ya que según trascendió, Orfila no cedió en ninguno de los planteos que le habrían hecho los dirigentes.

La mayoría estaban vinculados con el trato y la relación que se venía teniendo con algunos jugadores del plantel profesional.

Todo comenzó la semana previa al partido con Sarmiento, cuando el uruguayo sacó del equipo titular a Nelson Insfrán y probó durante dos días con Ingolotti. Previo a esto ya había borrado del equipo titular a Juan de Dios Pintado, y desde la pretemporada de invierno que prácticamente venía marginando del plantel al Pata Lucas Castro.

El colmo fue el sábado, cuando el equipo estaba en desventaja contra Talleres y en el banco de suplentes no estaba Jan Hurtado por una decisión pura y exclusiva del director técnico.

Puertas hacia adentro se sabe que los referentes del plantel le torcieron la decisión de cambiar arquero para viajar a Junín y enfrentar a Sarmiento, pero la relación entre varios jugadores con Alejandro Orfila estaba a punto de quebrarse.

La Comisión Directiva, a través de Mariano Cowen, intentó intervenir en dos ocasiones y al chocarse con la negativa del director técnico se terminaron amparando en los malos resultados para rescindir el contrato.

Ahora, con cinco días de preparación por delante, Fernando Zaniratto va a dirigir al equipo nada menos que el domingo contra Estudiantes en el clásico de la ciudad.