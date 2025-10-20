Inseguridad en Ensenada: roban en el CEC del barrio Catella

La ola de inseguridad volvió a golpear a Ensenada. En las últimas horas, delincuentes ingresaron al Centro Educativo Complementario (CEC) ubicado en 37 entre 126 y 127, en el barrio Catella, y provocaron destrozos tras forzar una de las puertas de acceso al comedor.

El hecho fue descubierto alrededor de las 7 de la mañana, cuando el personal auxiliar arribó al establecimiento para iniciar la jornada y se encontró con un panorama desolador: una reja violentada, muebles revueltos y desorden en distintas dependencias.

Minutos después se hizo presente la directora del CEC, quien constató el robo de utensilios, alimentos y material didáctico, elementos fundamentales para el funcionamiento diario de la institución.

Vecinos de la zona lamentaron lo ocurrido y advirtieron que los episodios de inseguridad se repiten con frecuencia en Catella y otros barrios de Ensenada. Reclaman mayor presencia policial y medidas concretas para proteger a las escuelas, que en muchos casos ya fueron blanco de hechos similares.