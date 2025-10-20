GestaPro sindical: la justicia probó que Balcedo y su esposa no tenían nada que ver con Los Monos

La causa que el macrismo le armó al sindicalista de SOEME y titular del Diario Hoy y la Red 92 de La Plata, Marcelo Balcedo, vinculándolo con la banda de narcotraficantes rosarinos Los Monos, la más poderosa y marketinera de Argentina en la materia, fue desarticulada por la misma justicia que en 2018 lo condenó luego de tres años de supuestas investigaciones.

Una reciente resolución judicial del juez federal de Rosario, Marcelo Bailaque, dejó en ridículo la teoría que vinculaba a Balcedo y a su esposa Paola Fiege con el grupo narco Los Monos.

A Balcedo y Fiege se los buscó vincular con Los Monos para dinamitar su credibilidad pública. Para eso, detuvieron y procesaron a Mauricio Yebra, a quién endilgaron el laserante mote de "guardaespaldas" del empresario de medios platense, y le atribuyeron la propiedad de 14 autos carísimos y una supuesta vinculación de esos vehículos con la banda rosarina.

Según datos que maneja la justicia federal en la causa que comenzó en 2015 a partir de una denuncia en la Unidad de Información Financiera (UIF), se buscaba por todos los medios perjudicar al matrimonio Bacedo-Fiege.

Las investigaciones vinculadas a la causa del abogado trucho y extorsionador Marcelo D’Alessio, un conocido posible operador encubierto del mediático y ultra macrista fiscal federal Carlos Stornelli, dejaron al descubierto una asociación ilícita que se dedicaría a impulsar causas inventadas.

El servilleta D’Alessio habría intervenido en la creación de la causa que investigaba al ingeniero Balcedo y su familia. Según fuentes judiciales, esta no seria la única causa con la que se buscó perjudicarlo. Gracias a las investigaciones, se supo que todoe esto era parte de un plan para destruir mediática y judicialmente a sindicalistas pronistas que oportunamente no tranzaron con Mauricio Macri.