Ídolos de Primera, Sueños del Interior: El Federal Amateur Se Viste de Gala

Por: Braian Medina

El Torneo Federal Regional Amateur se prepara para una edición cargada de historia, emociones y nombres ilustres. Con 333 equipos inscriptos en todo el país, el certamen organizado por el Consejo Federal de la AFA será un mosaico del fútbol argentino: desde jóvenes promesas hasta figuras con pasado en Primera División, pasando por instituciones emblemáticas que marcaron época.

El regreso del "Pepe" Sand, el gol eterno

Uno de los grandes atractivos del torneo será el regreso de José “Pepe” Sand, ídolo eterno de Lanús, quien a los 45 años volverá a calzarse los botines para defender la camiseta de Argentino de Bell Ville, en Córdoba. Será la primera participación oficial del club en una competencia de AFA.

A casi dos años de su despedida profesional —ocurrida el 11 de noviembre de 2023 frente a Racing—, el correntino volverá a sentir la adrenalina del gol en la Zona 9 de la Región Centro, donde compartirá grupo con Matienzo de Monte Buey, 9 de Julio de San Francisco y Cultural Recreativo de Pascanas.

Prediger, Torrico y Bou: técnicos y referentes que inspiran

Otro de los regresos destacados será el de Lucas Prediger, ex mediocampista de Boca Juniors, Estudiantes y Colón, quien se sumó al proyecto de Unión de Crespo. Con su experiencia, el volante buscará aportar equilibrio y jerarquía a un equipo que sueña con llegar lejos.

En Mendoza, FADEP, el club fundado y presidido por Sebastián Torrico, volverá a ser noticia. El ex arquero campeón de la Copa Libertadores 2014 con San Lorenzo sorprendió con la incorporación de Juan Ignacio “Pichi” Mercier, uno de los símbolos del “Ciclón” de Edgardo Bauza. Los hinchas sueñan, además, con ver al propio Torrico volver a los tres palos.

En Entre Ríos, Gustavo Bou, ex figura de Racing, dirigirá a Nebel de Concordia. Aunque su rol principal será el de entrenador, su presencia diaria en los entrenamientos despierta la ilusión de verlo nuevamente dentro de la cancha.

Vecchio y la mística de Regatas de San Nicolás

El Regatas de San Nicolás también tendrá su cuota de talento con la llegada de Emiliano Vecchio, ex mediocampista de Rosario Central, Racing y Defensores de Belgrano. El volante postergó un proyecto deportivo en Italia para sumarse al Federal Amateur, en lo que se percibe como una muestra de compromiso con el fútbol del interior.

Clubes históricos, entre la nostalgia y la esperanza

El certamen también revivirá los nombres de instituciones que supieron codearse con los grandes del país. Mandiyú de Corrientes, aquel equipo que dirigió Diego Maradona y contó con figuras como Sergio Goycochea, Julio Olarticoechea y José Basualdo, volverá a representar al Litoral con la ilusión de recuperar parte de su brillo.

Otro caso emblemático es el de Loma Negra de Olavarría, el recordado equipo de Amalita Fortabat, que en los años ochenta desafió a gigantes del fútbol argentino y hasta logró vencer a la selección de la Unión Soviética.

Alejado de los microfonos se pone los cortos

Desde el sur del país, Bancruz de Río Gallegos aportará una historia curiosa: entre sus jugadores se encuentra el periodista Juan Cruz Sanz, quien sumará su pasión a la aventura federal. Además, Sanz es el presidente del club santacruceño que vuelve al plano nacional luego de unos largos años en el que estuvieron compitiendo a nivel local.

Una competencia federal con identidad

Con nombres de peso, clubes tradicionales y cientos de equipos que representan a cada rincón del país, el Federal Regional Amateur 2025 promete ser mucho más que una competencia: será un viaje por la historia, la pasión y las raíces del fútbol argentino.