Deportes | 15 Oct
La Fecha 13 del Clausura 2025 llega con calendario ajustado
La AFA confirmó los días y horarios de la Fecha 13 del Torneo Betano Clausura 2025, reorganizando el cronograma para no superponerse con la final de la Copa Libertadores Femenina ni con la final del Mundial Sub 20. Una decisión que refuerza su compromiso con el desarrollo integral del fútbol argentino.
La programación oficial de la Fecha 13 del Torneo Betano Clausura 2025 ya fue establecida, y llega con una planificación pensada para evitar la coincidencia de partidos con dos eventos internacionales de gran relevancia: la final de la Copa Libertadores Femenina, que se disputará el sábado 18 de octubre a las 20, y la final del Mundial Sub 20 en Chile, que tendrá lugar el domingo 19 a la misma hora.
Desde la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) se explicó que la medida responde a la política sostenida de apoyo al fútbol femenino y a las categorías formativas, buscando que las audiencias puedan disfrutar plenamente de ambos certámenes sin dejar de lado la emoción del torneo local.
De esta manera, algunos partidos del sábado y domingo fueron reprogramados estratégicamente para garantizar una agenda deportiva equilibrada, permitiendo que el público acompañe cada competencia sin superposiciones.
Programación de la fecha 13
Viernes 17 de octubre
19.00 Racing – Aldosivi (Zona A) -TNT Sports-
Árbitro: Sebastián Zunino
Árbitro asistente 1: Juan Mamani
Árbitro asistente 2: Daiana Milone
Cuarto árbitro: Franco Acita
VAR: Diego Ceballos
AVAR: Mariano Ascenzi
21.15 Lanús – Godoy Cruz (Zona B) -ESPN Premium-
Árbitro: Pablo Giménez
Árbitro asistente 1: Adrián Delbarba
Árbitro asistente 2: Uriel García Leri
Cuarto árbitro: Juan Pafundi
VAR: Gastón Monsón Brizuela
AVAR: Javier Uziga
21.15 Argentinos – Newell’s (Zona A) -TNT Sports-
Árbitro: Felipe Viola
Árbitro asistente 1: Juan Pablo Belatti
Árbitro asistente 2: Juan Ricciardi
Cuarto árbitro: Jorge Broggi
VAR: Álvaro Carranza
AVAR: Lucas Germanotta
Sábado 18 de octubre
15.45 Ind. Rivadavia Mza. – Banfield (Zona A) -ESPN Premium-
Árbitro: Yael Falcón Perez
Árbitro asistente 1: Gabriel Chade
Árbitro asistente 2: Gisella Bosso
Cuarto árbitro: Carlos Córdoba
VAR: Fabrizio Llobet
AVAR: Eduardo Lucero
18.00 Boca – Belgrano (Zona A) -ESPN Premium-
Árbitro: Pablo Dóvalo
Árbitro asistente 1: Diego Bonfa
Árbitro asistente 2: Lucas Pardo
Cuarto árbitro: Germán Delfino
VAR: Fernando Espinoza
AVAR: Nelson Sosa
22.15 Talleres – River (Zona B) -TNT Sports-
Árbitro: Ariel Penel
Árbitro asistente 1: Maximiliano Del Yesso
Árbitro asistente 2: Federico Cano
Cuarto árbitro: Julio Barraza
VAR: Adrian Franklin
AVAR: Juan Del Fueyo
Domingo 19 de octubre
15.00 Sarmiento – Vélez (Zona B) -ESPN Premium-
Árbitro: Andrés Gariano
Árbitro asistente 1: Facundo Rodriguez
Árbitro asistente 2: Diego Martin
Cuarto árbitro: Lucas Cavallero
VAR: Juan Pafundi
AVAR: Ariel Cruz
15.00 Estudiantes – Gimnasia (interzonal) -TNT Sports-
Árbitro: Facundo Tello
Árbitro asistente 1: Pablo González
Árbitro asistente 2: Pablo Gualtieri
Cuarto árbitro: Yamil Possi
VAR: Hernán Mastrángelo
AVAR: Gastón Suárez
18.00 Rosario Central – Platense (Zona B) -TNT Sports-
Árbitro: Pablo Echavarría
Árbitro asistente 1: José Castelli
Árbitro asistente 2: Hugo Paez
Cuarto árbitro: Álvaro Carranza
VAR: Lucas Novelli
AVAR: Javier Mihura
18.00 San Martín (SJ) – Independiente (Zona B) -ESPN Premium-
Árbitro: Andrés Merlos
Árbitro asistente 1: Damián Espinoza
Árbitro asistente 2: Marcos Horticolou
Cuarto árbitro: Gastón Monsón Brizuela
VAR: José Carreras
AVAR: Sebastián Bresba
Lunes 20 de octubre
19.00 Tigre – Barracas Central (Zona A) -TNT Sports-
Árbitro: Jorge Baliño
Árbitro asistente 1: Gerardo Lencina
Árbitro asistente 2: Walter Ferreyra
Cuarto árbitro: Sebastián Bresba
VAR: Hector Paletta
AVAR: Diego Verlotta
19.00 Deportivo Riestra – Instituto (Zona B) -ESPN Premium-
Árbitro: Leandro Rey Hilfer
Árbitro asistente 1: Andrés Barbieri
Árbitro asistente 2: Maximiliano Castelli
Cuarto árbitro: Cristian Cernadas
VAR: Fernando Echenique
AVAR: Sebastián Habib
21.15 Atlético Tucumán – San Lorenzo (Zona B) -ESPN Premium-
Árbitro: Bruno Amiconi
Árbitro asistente 1: Iván Núñez
Árbitro asistente 2: Joaquin Balmaceda
Cuarto árbitro: Emanuel Ejarque
VAR: Sebastian Martinez
AVAR: Mariano Negrete
Martes 21 de octubre
19.15 Unión – Defensa y Justicia (Zona A) -ESPN Premium-
Árbitro: Nazareno Arasa
Árbitro asistente 1: Julio Fernández
Árbitro asistente 2: Matías Bianchi
Cuarto árbitro: Joaquin Gil
VAR: Daniel E. Zamora
AVAR: Diego Romero
Miércoles 22 de octubre
19.30 Huracán – Central Córdoba (Zona A) -TNT Sports-
Árbitro: Nicolás Lamolina
Árbitro asistente 1: Ariel Scime
Árbitro asistente 2: Mauro Ramos Errasti
Cuarto árbitro: Daniel E. Zamora
VAR: Lucas Cavallero
AVAR: Nahuel Viñas