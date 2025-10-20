La Fecha 13 del Clausura 2025 llega con calendario ajustado

La programación oficial de la Fecha 13 del Torneo Betano Clausura 2025 ya fue establecida, y llega con una planificación pensada para evitar la coincidencia de partidos con dos eventos internacionales de gran relevancia: la final de la Copa Libertadores Femenina, que se disputará el sábado 18 de octubre a las 20, y la final del Mundial Sub 20 en Chile, que tendrá lugar el domingo 19 a la misma hora.

Desde la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) se explicó que la medida responde a la política sostenida de apoyo al fútbol femenino y a las categorías formativas, buscando que las audiencias puedan disfrutar plenamente de ambos certámenes sin dejar de lado la emoción del torneo local.

De esta manera, algunos partidos del sábado y domingo fueron reprogramados estratégicamente para garantizar una agenda deportiva equilibrada, permitiendo que el público acompañe cada competencia sin superposiciones.

Programación de la fecha 13

Viernes 17 de octubre

19.00 Racing – Aldosivi (Zona A) -TNT Sports-

Árbitro: Sebastián Zunino

Árbitro asistente 1: Juan Mamani

Árbitro asistente 2: Daiana Milone

Cuarto árbitro: Franco Acita

VAR: Diego Ceballos

AVAR: Mariano Ascenzi



21.15 Lanús – Godoy Cruz (Zona B) -ESPN Premium-

Árbitro: Pablo Giménez

Árbitro asistente 1: Adrián Delbarba

Árbitro asistente 2: Uriel García Leri

Cuarto árbitro: Juan Pafundi

VAR: Gastón Monsón Brizuela

AVAR: Javier Uziga



21.15 Argentinos – Newell’s (Zona A) -TNT Sports-

Árbitro: Felipe Viola

Árbitro asistente 1: Juan Pablo Belatti

Árbitro asistente 2: Juan Ricciardi

Cuarto árbitro: Jorge Broggi

VAR: Álvaro Carranza

AVAR: Lucas Germanotta

Sábado 18 de octubre

15.45 Ind. Rivadavia Mza. – Banfield (Zona A) -ESPN Premium-

Árbitro: Yael Falcón Perez

Árbitro asistente 1: Gabriel Chade

Árbitro asistente 2: Gisella Bosso

Cuarto árbitro: Carlos Córdoba

VAR: Fabrizio Llobet

AVAR: Eduardo Lucero



18.00 Boca – Belgrano (Zona A) -ESPN Premium-

Árbitro: Pablo Dóvalo

Árbitro asistente 1: Diego Bonfa

Árbitro asistente 2: Lucas Pardo

Cuarto árbitro: Germán Delfino

VAR: Fernando Espinoza

AVAR: Nelson Sosa



22.15 Talleres – River (Zona B) -TNT Sports-

Árbitro: Ariel Penel

Árbitro asistente 1: Maximiliano Del Yesso

Árbitro asistente 2: Federico Cano

Cuarto árbitro: Julio Barraza

VAR: Adrian Franklin

AVAR: Juan Del Fueyo

Domingo 19 de octubre

15.00 Sarmiento – Vélez (Zona B) -ESPN Premium-

Árbitro: Andrés Gariano

Árbitro asistente 1: Facundo Rodriguez

Árbitro asistente 2: Diego Martin

Cuarto árbitro: Lucas Cavallero

VAR: Juan Pafundi

AVAR: Ariel Cruz



15.00 Estudiantes – Gimnasia (interzonal) -TNT Sports-

Árbitro: Facundo Tello

Árbitro asistente 1: Pablo González

Árbitro asistente 2: Pablo Gualtieri

Cuarto árbitro: Yamil Possi

VAR: Hernán Mastrángelo

AVAR: Gastón Suárez



18.00 Rosario Central – Platense (Zona B) -TNT Sports-

Árbitro: Pablo Echavarría

Árbitro asistente 1: José Castelli

Árbitro asistente 2: Hugo Paez

Cuarto árbitro: Álvaro Carranza

VAR: Lucas Novelli

AVAR: Javier Mihura



18.00 San Martín (SJ) – Independiente (Zona B) -ESPN Premium-

Árbitro: Andrés Merlos

Árbitro asistente 1: Damián Espinoza

Árbitro asistente 2: Marcos Horticolou

Cuarto árbitro: Gastón Monsón Brizuela

VAR: José Carreras

AVAR: Sebastián Bresba

Lunes 20 de octubre

19.00 Tigre – Barracas Central (Zona A) -TNT Sports-

Árbitro: Jorge Baliño

Árbitro asistente 1: Gerardo Lencina

Árbitro asistente 2: Walter Ferreyra

Cuarto árbitro: Sebastián Bresba

VAR: Hector Paletta

AVAR: Diego Verlotta



19.00 Deportivo Riestra – Instituto (Zona B) -ESPN Premium-

Árbitro: Leandro Rey Hilfer

Árbitro asistente 1: Andrés Barbieri

Árbitro asistente 2: Maximiliano Castelli

Cuarto árbitro: Cristian Cernadas

VAR: Fernando Echenique

AVAR: Sebastián Habib



21.15 Atlético Tucumán – San Lorenzo (Zona B) -ESPN Premium-

Árbitro: Bruno Amiconi

Árbitro asistente 1: Iván Núñez

Árbitro asistente 2: Joaquin Balmaceda

Cuarto árbitro: Emanuel Ejarque

VAR: Sebastian Martinez

AVAR: Mariano Negrete

Martes 21 de octubre

19.15 Unión – Defensa y Justicia (Zona A) -ESPN Premium-

Árbitro: Nazareno Arasa

Árbitro asistente 1: Julio Fernández

Árbitro asistente 2: Matías Bianchi

Cuarto árbitro: Joaquin Gil

VAR: Daniel E. Zamora

AVAR: Diego Romero

Miércoles 22 de octubre

19.30 Huracán – Central Córdoba (Zona A) -TNT Sports-

Árbitro: Nicolás Lamolina

Árbitro asistente 1: Ariel Scime

Árbitro asistente 2: Mauro Ramos Errasti

Cuarto árbitro: Daniel E. Zamora

VAR: Lucas Cavallero

AVAR: Nahuel Viñas