El seleccionado sub 20 va por el pase a la final

En la noche del miércoles 15 de octubre de 2025, Argentina Sub-20 y Colombia Sub-20 se medirán por un lugar en la final del Mundial Sub-20. El partido se jugará desde las 20:00 en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos, con arbitraje del portugués Joao Pedro Pinheiro.

Cómo llega Argentina



El equipo dirigido por Diego Placente perdió a Maher Carrizo por acumulación de amarillas. Argentina llega con campaña perfecta: ganó los cinco partidos disputados hasta ahora y mantiene tres partidos con el arco en cero, mostrando solidez defensiva y efectividad ofensiva.



Carrizo anotó en tres oportunidades; su reemplazo saldrá entre Ian Subiabre o Santino Andino. Además, otro de los titulares, Álvaro Montoro, quedó fuera por lesión antes del cruce.

Cómo llega Colombia



Colombia también sufre bajas sensibles. Neyser Villareal, máximo goleador del torneo con cinco tantos, no podrá estar presente por sanción. Además, el lateral Carlos Sarabia alcanzó el límite de tarjetas, y el volante Jordan Barrera arrastra una lesión.



Los colombianos obtuvieron 3 victorias y 2 empates en el torneo, clasificando como líderes de su grupo.

Formaciones probables