Alak inauguró otra obra en La Plata: finalizó la avenida 60 en Los Hornos

Se completó la segunda etapa de la obra integral en La Plata, en avenida 60 entre 137 y 143 que incluyó readecuación hidráulica, reducción de la rambla central, pavimentación, modernización del alumbrado e implementación de “onda verde” para mejorar la circulación vehicular.

Los trabajos en esta importante zona de Los Hornos forman parte del Plan de Obras Públicas y Mantenimiento Urbano impulsado por Julio Alak y corresponden a la segunda etapa de una intervención que ya se concretó en el tramo entre 131 y 137 y que alcanzará el segmento entre las calles 146 y 167 en una tercera y última fase de ejecución.

La gestión municipal incluyó el recambio de cañerías de desagüe pluvial, la instalación de nuevos sumideros para una mejor captación del agua, la readecuación de una alcantarilla para optimizar el sistema de drenaje en toda la zona, nueva pavimentación y la correspondiente demarcación horizontal.

Además, contempló la reducción del ancho de la rambla central a 2,5 metros con el fin de incorporar un carril más de circulación de manera de contar con dos carriles por sentido y un carril adicional destinado al estacionamiento, y tareas de paisajismo y forestación en la rambla para mejorar el entorno urbano.

Finalmente, con el fin de lograr una circulación más fluida y eficiente, se instalaron previamente dos nuevos cruces semaforizados en 133 y 135 y se ajustó el sistema bajo el concepto de “onda verde”, mientras que para optimizar la visibilidad nocturna y la seguridad se reemplazarán y modernizarán las luminarias existentes.

Las obras en calles y edificios educativos de Los Hornos

En la localidad de Los Hornos, el Plan de Obras Públicas y Mantenimiento Urbano de la Municipalidad de La Plata incluye la ejecución de casi 300 nuevas calles, 71 con cordón cuneta, 83 con carpeta asfáltica y 144 de tierra con tareas de mejorado.

Por otro lado, en la primera etapa del plan Escuelas en Obra se mejoraron las condiciones edilicias del Jardín de Infantes N°972, las escuelas primarias N°72, N°28, N°83 y provincial municipal N° 2 Extensión Los Hornos y las escuelas secundarias N°49, N°3, N°53 y de Adultos N°456.

Finalmente, en la segunda instancia de la iniciativa se concretarán obras en los jardines de infantes N°904, N°963, N°986 y N°1, las escuelas secundarias N°51, N°53 y N°3, las escuelas primarias N°28 y N°116 y la Escuela Pedagógica Provincial Municipal N°2.