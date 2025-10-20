Denuncia pública de la periodista Agustina Peñalva contra Walter Graziano por acoso

La periodista de C5N, Agustina Peñalva, denunció públicamente al economista Walter Graziano por acoso y hostigamiento. Según relató, desde hace dos meses recibe mensajes constantes a través de redes sociales, se ha presentado en lugares donde ella frecuenta y ha intentado contactarla en diversas ocasiones.

Peñalva ha radicado tres denuncias en la Justicia, recibió un botón antipánico y solicitó medidas de protección. En su intervención en el programa Andate a dormir vos, que se transmite por la señal de C5N expresó su temor y pidió que la situación sea abordada con seriedad por las autoridades.

El caso generó mayor repercusión al recordar que Graziano apareció hace semanas en C5N como invitado del programa Duro de Domar, conducido por Pablo Duggan, lo que pone en evidencia la cercanía mediática del economista a la señal mientras enfrenta denuncias de acoso.

Graziano, conocido economista mediático, tiene antecedentes por situaciones similares con otras mujeres, según señaló Peñalva, quien también criticó la demora de la Policía para brindar protección efectiva.

La denuncia generó repercusión en medios y redes sociales, con expresiones de apoyo hacia Peñalva y cuestionamientos hacia la actitud del economista y la respuesta institucional frente a casos de acoso y violencia de género.

Peñalva hizo tres denuncias por este tema: dos ante el fuero civil nacional y la última, el viernes pasado, en la Fiscalía 18 de la Ciudad, a cargo de Juan Cruz Ártico, quien dispuso que Graziano quede imposibilitado de acercarse a la periodista y de contactarla a través de cualquier medio.