Domínguez define su once: Estudiantes va con lo puesto ante Gimnasia

A medida que se acerca una nueva edición del clásico platense, el plantel de Estudiantes de La Plata continúa con su preparación en City Bell bajo la mirada atenta de Eduardo Domínguez, quien empezó a despejar las primeras incógnitas sobre la formación que enfrentará a Gimnasia y Esgrima La Plata.

En los últimos entrenamientos, el técnico decidió mantener la línea de continuidad que mostró en Córdoba. Así, Román Gómez seguirá ocupando el lateral derecho, ya que la molestia muscular de Eric Meza no evolucionó lo suficiente como para que el defensor esté disponible. La intención era esperarlo hasta último momento, pero el cuerpo técnico ya habría descartado su regreso.

Por otro lado, todo indica que Mikel Amondarain volverá a tener su lugar desde el arranque, dejando nuevamente a Gabriel Neves entre los suplentes. El uruguayo seguirá sumando minutos desde el banco, mientras el entrenador busca darle rodaje a un mediocampo que viene mostrando solidez.

En ataque, Domínguez evaluó la posibilidad de incluir a Facundo Farías, aunque finalmente Tiago Palacios y Fabricio Pérez continuarían en el equipo titular, una señal de confianza hacia los jóvenes que empataron 1 a 1 frente a Belgrano en la última fecha.

Con estas decisiones, todo parece indicar que el “Barba” repetirá la formación por primera vez en mucho tiempo, apostando a la estabilidad y al entendimiento colectivo para encarar un clásico que promete intensidad y emoción en el Estadio UNO Jorge Luis Hirschi.