Explosión tras intento de suicidio en La Plata: tres heridos

Un grave episodio conmocionó este sábado al barrio de Altos de San Lorenzo, en la zona de 84 y 17, donde un joven resultó gravemente herido tras intentar quitarse la vida prendiéndose fuego.

Según informaron fuentes policiales, el muchacho se encontraba en estado depresivo y, en un momento de crisis, habría decidido incendiarse dentro de su vivienda. En medio de la desesperación, dos agentes intervinieron para rescatarlo, pero una garrafa explotó y las llamas se propagaron rápidamente.

Tanto el joven como los policías sufrieron quemaduras de diversa consideración y fueron trasladados de urgencia al Hospital San Martín, donde permanecen internados.

Las autoridades trabajan para establecer las circunstancias exactas del hecho y determinar cómo se originó la explosión que terminó afectando a los tres involucrados.