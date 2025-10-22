El calor cede terreno: vuelven las lluvias a Buenos Aires

El AMBA comenzó la semana con condiciones agradables, ideales para retomar la rutina bajo un cielo parcialmente nublado y con temperaturas que oscilaron entre los 15 y los 25 grados. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la jornada del lunes se presentó con vientos leves del sur y sin probabilidad de lluvias, en un marco de estabilidad atmosférica.

Durante la mañana predominó un ambiente fresco, con presencia de sol entre algunas nubes, mientras que por la tarde el termómetro marcó valores templados y agradables. Sin embargo, este panorama de calma será transitorio: el organismo anticipa cambios notables en el tiempo a partir del miércoles por la noche.

El martes se perfila como el día más caluroso de la semana, con mínimas de 17 °C y máximas de hasta 29 °C, bajo un cielo mayormente despejado. El miércoles, aunque mantendrá temperaturas elevadas —entre 17 y 27 °C—, comenzará a mostrar un aumento de nubosidad que anticipa la llegada de lluvias aisladas hacia la noche.

A partir del jueves y el viernes, el pronóstico indica chaparrones y tormentas dispersas en toda la región, acompañadas de un descenso térmico que reducirá las máximas a valores cercanos a los 24 °C. Ya durante el fin de semana, el panorama volvería a estabilizarse con cielo algo nublado y clima templado, ideal para actividades al aire libre.