Docentes de la UNLP presionan al Gobierno: una semana de protestas y la amenaza de un nuevo paro

La semana comienza con un fuerte clima de malestar en la comunidad universitaria platense. Los docentes de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) iniciaron una serie de movilizaciones y actividades de visibilización en demanda de la promulgación inmediata de la Ley de Financiamiento Universitario, que aún no fue publicada por el Poder Ejecutivo pese a haber sido aprobada por el Congreso.

La medida, impulsada por ADULP, se desarrollará entre el martes 21 y el miércoles 22 de octubre, en el marco de un estado de alerta y movilización permanente. El gremio reclama también una recomposición salarial, la apertura de paritarias libres y un aumento del presupuesto destinado a universidades, ciencia y tecnología.

Según los impulsores de la ley, la norma busca restablecer el poder adquisitivo de los trabajadores docentes y no docentes, garantizar el funcionamiento de las instituciones y asegurar becas estudiantiles, además de ajustar los sueldos conforme a la inflación.

El conflicto se agrava por los antecedentes recientes: la Ley de Emergencia en Discapacidad, aprobada por el Congreso, fue luego objeto de veto y suspensión por parte del Ejecutivo. Ese precedente alimenta el temor de que la Ley de Financiamiento Universitario corra la misma suerte y demore su aplicación efectiva.

En un comunicado difundido por ADULP, la organización gremial expresó: “Ante la demora del Gobierno nacional en la publicación de la Ley de Financiamiento Universitario, el Plenario de Secretarios y Secretarias Generales de CONADU resolvió convocar a un paro de 24 horas una vez vencido el plazo legal de promulgación, en coordinación con los demás sindicatos de las universidades nacionales”.

Mientras tanto, las y los docentes de la UNLP mantendrán actividades de protesta durante toda la semana, a la espera de una definición por parte del Ejecutivo. “Seguimos reclamando paritarias libres, recomposición salarial y más presupuesto para la Universidad, la Ciencia y la Tecnología”, cerraron desde el gremio.