El mensaje de Messi que abrazó al Sub-20 tras la final perdida

En el Estadio Nacional de Santiago de Chile, la selección argentina Sub 20 cayó por 2-0 ante Marruecos en la final del Mundial juvenil. Aunque el conjunto dirigido por Diego Placente no logró coronarse campeón, dejó una imagen sólida a lo largo del certamen y se ganó el reconocimiento de todo el país. Entre las voces que se sumaron para destacar su actuación, se destacó la del propio Lionel Messi, quien desde Miami compartió un sentido mensaje de apoyo.

“¡Cabeza en alto, muchachos! Hicieron un torneo impresionante y aunque todos queríamos verlos levantar la Copa, nos quedamos con la alegría de todo lo que nos dieron y el orgullo de ver cómo defendieron la celeste y blanca con el corazón”, escribió el capitán argentino en su cuenta de Instagram, acompañando sus palabras con una imagen de la camiseta nacional.

No fue la primera vez que Messi mostró su cercanía con el equipo juvenil. Durante el torneo, ya había felicitado a los jugadores tras la victoria ante México por los cuartos de final: “Felicitaciones chicos por el pase a semis. Y felicitaciones Toto Silvetti por el gol”, expresó en referencia a su compañero del Inter Miami, autor de uno de los tantos.

El vínculo continuó en las semifinales, luego del triunfo ante Colombia. “VAMOSSS, A LA FINAL!! Felicitaciones a todos!! Grande Toto Silvetti!”, publicó el rosarino, dejando en claro su entusiasmo por el desempeño de los dirigidos por Placente.

Días antes de la final, los juveniles buscaron inspiración en su ídolo. Según ESPN, varios jugadores observaron videos del Mundial Sub 20 de Países Bajos 2005, donde Messi, con apenas 18 años, lideró a la Argentina hacia su quinto título mundial juvenil y dejó una huella imborrable.

A pesar de la derrota ante Marruecos, la Albiceleste conserva el récord de ser la selección más ganadora del Mundial Sub 20, con seis títulos obtenidos en 1979, 1995, 1997, 2001, 2005 y 2007. La caída en Chile fue apenas la segunda final perdida en su historia, tras la de 1983 frente a Brasil.

Con su mensaje, Messi volvió a ocupar el rol que mejor le sale: el de líder silencioso y ejemplo para las nuevas generaciones. Una figura que no solo celebra los triunfos, sino que también acompaña en las derrotas con palabras de aliento y orgullo nacional.