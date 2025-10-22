Ensenada: un incendio destruyó una vivienda en el centro de la ciudad

Un importante incendio se desató el sábado por la noche en una vivienda ubicada sobre Aristóbulo del Valle, entre Don Bosco y Perón, en pleno centro de Ensenada, presuntamente a causa de un cortocircuito en la planta alta que luego se extendió al resto del inmueble.

Rápidamente, personal policial y tres dotaciones de Bomberos Voluntarios de Ensenada, del Cuartel Central, acudieron al lugar y lograron controlar las llamas antes de que afectaran propiedades linderas. Gracias a la rápida intervención, no se registraron heridos ni daños mayores.

De acuerdo con testimonios de los vecinos, la vivienda se encontraba deshabitada, ya que su propietaria habría fallecido tiempo atrás. Solo un familiar visitaba el lugar ocasionalmente para revisar su estado.

Las causas exactas del siniestro serán establecidas por los peritajes correspondientes, aunque todo indica que el fuego se originó por una falla eléctrica.