Trump defendió a Argentina y confirmó apoyo financiero de Estados Unidos

¿Puede Argentina sostener su economía sin la ayuda de Estados Unidos? La respuesta empezó a aclararse después de las fuertes declaraciones de Donald Trump, que no solo habló del vínculo comercial entre ambos países, sino que también dejó en claro cuál será su respaldo al gobierno de Javier Milei.

En una conferencia que se volvió viral, el presidente norteamericano sorprendió al decir que Estados Unidos podría comprar carne argentina para bajar los precios en su país. Pero lo más fuerte llegó después: cuando una periodista le consultó si ese acuerdo beneficiaba más a Argentina que a los productores estadounidenses, Trump respondió con dureza.

“Argentina está luchando por su vida. No tienen dinero, están haciendo todo lo posible para sobrevivir”, lanzó el mandatario, en tono tajante.

Esa frase recorrió el mundo y generó repercusiones en los mercados. No solo por la crudeza del mensaje, sino porque volvió a dejar claro que Washington está dispuesto a sostener al gobierno argentino con un apoyo financiero sin precedentes.

El diálogo se dio apenas días después del encuentro entre Trump y Milei en la Casa Blanca, donde el estadounidense volvió a respaldar al líder libertario. “Si un socialista o un comunista gana, no seremos generosos con Argentina”, advirtió, marcando el rumbo de su política exterior hacia el país.

Desde el entorno presidencial argentino, aclararon que no se trató de una referencia a las próximas elecciones legislativas. “Eso fue una mala interpretación”, explicó Milei, y aseguró que el respaldo de Estados Unidos continuará “mientras gobierne alguien que defienda las ideas de la libertad”.

El presidente argentino también rechazó que Trump haya pedido algo a cambio del apoyo financiero. Según dijo, se trata de una estrategia internacional que busca premiar a los aliados. “Estados Unidos cambió su enfoque. Ahora valora a los países que comparten su visión del mundo”, afirmó.

Este nuevo entendimiento se tradujo en un acuerdo comercial que se cerró en Washington la semana pasada, donde ambos gobiernos firmaron una reducción de aranceles y abrieron la puerta a mayores inversiones.

Como muestra del apoyo económico, Estados Unidos ya habría avanzado con un swap de 20.000 millones de dólares, la posibilidad de nuevos créditos por otros 20.000 millones y la intervención del Tesoro comprando bonos argentinos para contener el dólar.

La idea detrás de todo esto, según fuentes cercanas a ambos gobiernos, es evitar una crisis cambiaria en Argentina antes de las elecciones y reforzar el lazo bilateral.

Aunque todavía faltan detalles, una cosa quedó clara: Trump quiere mantener a Argentina como aliada y está dispuesto a usar el poder económico de Estados Unidos para lograrlo.

Y mientras las negociaciones siguen, la gran pregunta sigue abierta: ¿cuánto durará este apoyo financiero si cambian los vientos políticos en Buenos Aires?