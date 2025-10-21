Peinados para Halloween 2025: ideas fáciles con estilo

¿Querés que tu look de Halloween se destaque sin gastar una fortuna ni pasar horas frente al espejo? Esperá, porque en los próximos minutos vas a descubrir cómo lograr el peinado perfecto para esa noche, usando cosas que ya tenés en casa y un toque de imaginación.

Halloween ya no es solo disfraz y maquillaje: el pelo también juega su papel. Cada año, las tendencias cambian, y en 2025 los peinados con accesorios creativos son la clave. La idea es transformar tu estilo sin arruinarlo, usando sprays temporales, gemas, hilos metálicos o trenzas temáticas que puedas adaptar a cualquier tipo de cabello.

Peinados que la rompen este Halloween

Bruja moderna

Si te va el estilo elegante pero con un toque oscuro, hacete ondas suaves y soltá algunos mechones al frente. Sumale un peine con forma de alas de murciélago o ganchos con piedras negras. Con un spray negro mate vas a lograr ese aire de “hechicera urbana” que nunca falla. Reina de las Arañas

Armá una corona trenzada y metele mini arañas plásticas o hilos plateados. Si tenés el pelo largo, agregá extensiones finitas para más volumen. Es un look que mezcla lo gótico con lo glam, ideal para combinar con un maquillaje de ojos intensos. Zombie chic

Peiná con textura desordenada y sumale spray gris o plateado en las puntas. Si querés más dramatismo, colgá pequeñas cadenas o encaje fino. Lo importante es que el pelo se vea con movimiento, como si recién salieras del más allá pero con estilo. Space buns con brillo

Dividí el cabello en dos y hacé dos moños altos. Entre ellos, poné purpurina o gemitas para dar ese toque intergaláctico. Es un peinado rápido, fácil y perfecto para acompañar un outfit de alien o hada moderna. Rockstar del más allá

Ideal si tenés el pelo rizado o querés volumen. Cardá bien la raíz, aplicá spray rojo o violeta y agregá púas o cadenas finas. Con un poco de fijador vas a aguantar toda la noche sin perder el estilo.

Tips rápidos para tu peinado perfecto

Usá sprays temporales o tizas de color: se van con un lavado y no dañan el cabello.

Si vas a poner gemas o accesorios creativos , pegá con adhesivo cosmético o clips chicos.

Probá el look antes del 31 para ajustar el volumen y la forma.

Sumá brillo o polvo metálico para que tu peinado destaque con las luces de la fiesta.

El toque final: maquillaje y actitud

Un buen peinado para Halloween 2025 no está completo sin un maquillaje que acompañe la historia que querés contar. Si vas de bruja, jugá con sombras oscuras y labios vino; si vas de hada, usá tonos perlados y destellos.

Porque al final, Halloween es eso: una excusa para divertirte, crear y mostrarte diferente por una noche. Y con estas ideas, vas a lograrlo sin gastar de más ni complicarte.

Así que prepará tus productos, soltá tu creatividad y animate a brillar con tu peinado perfecto este Halloween.