Un regreso con acentro tripero: Indio Ortiz es el nuevo DT de Cambaceres

El Club Defensores de Cambaceres ya tiene nuevo conductor: Hernán Darío “Indio” Ortiz fue confirmado como director técnico del Rojo, en el marco de un proyecto que apunta a recuperar protagonismo en el fútbol de ascenso. La decisión fue oficializada este lunes por la comisión directiva encabezada por Pablo Díaz, luego de varios días de reuniones y análisis de diferentes alternativas.

Ortiz, de extensa trayectoria en el fútbol argentino, es una figura muy ligada a la región por su historia como jugador y entrenador en Gimnasia y Esgrima La Plata. Su último paso fue por Estudiantes de San Luis, en el Federal A, y si bien manejaba otras propuestas —como la de Santamarina de Tandil— finalmente se inclinó por el desafío de ponerse al frente de Cambaceres, un club con fuerte identidad barrial y una rica historia en las categorías del ascenso.

Desde la dirigencia confiaban en poder seducir al Indio con un proyecto que, más allá de lo deportivo, apela al sentido de pertenencia regional y a la posibilidad de liderar una etapa de reconstrucción institucional y futbolística. Ortiz llega con el objetivo claro de reordenar al plantel, consolidar una identidad de juego y volver a posicionar al Rojo como un equipo competitivo.

La oficialización de su arribo ya genera expectativa en Ensenada y en todo el fútbol regional. Su desembarco representa un golpe de efecto y un guiño a los hinchas, que ven con buenos ojos la llegada de un DT con experiencia, conocimiento del ascenso y, sobre todo, una conexión directa con la idiosincrasia del fútbol platense.

Con el Indio en el banco, Cambaceres pone primera rumbo a una nueva etapa, con la ilusión de que esta vez el camino conduzca de regreso al protagonismo perdido.