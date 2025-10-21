Elecciones: como buen violeta, Leandro Zdero viola la veda electoral en Chaco | VIDEOS

Pese a la restricción impuesta por el Código Electoral Nacional, el Gobierno del Chaco continúa realizando y difundiendo actos oficiales con contenido proselitista. Desde el 1° de octubre, rige la veda electoral que prohíbe toda actividad que pueda influir en el voto, pero las publicaciones oficiales del Ejecutivo provincial muestran lo contrario.

Actos oficiales en plena veda

En la recta final hacia las elecciones, el propio Gobierno del Chaco parece decidido a ignorar las normas electorales que garantizan la equidad durante la campaña. Aquellos que proclaman respeto por la ley son, en los hechos, quienes la están incumpliendo.

El Artículo 64 quater del Código Electoral Nacional es claro: durante los 25 días previos a los comicios queda prohibida “la realización de actos inaugurales de obras públicas, el lanzamiento o promoción de planes, proyectos o programas de alcance colectivo” y toda acción que “pueda promover la captación del sufragio” a favor de un candidato o agrupación política.

El incumplimiento de esta norma constituye una infracción sancionable, según el artículo 133 bis del mismo código. Parece que Leandro Zdero sigue los pasos de su amigo Milei, ignorando la ley cómo si no aplicara a ellos...

Publicaciones oficiales en contradicción con la ley

Pese a la veda electoral vigente desde el 1° de octubre de 2025, el Gobierno del Chaco difundió múltiples actividades con evidente tono proselitista a través de sus canales oficiales.

Entre las publicaciones destacadas en el sitio chaco.gob.ar se incluyen:

- 6 de octubre: “¡Buenas noticias! Compromiso del Gobierno Nacional para reparar la Ruta Nacional 89”, donde el gobernador aparece acompañado por candidatos a cargos nacionales.

- 8 de octubre: “El gobernador Zdero junto a FONPLATA avanzan en el financiamiento de la Ruta Provincial N°9”, acto en Miraflores con presencia de funcionarios y postulantes. Ese mismo día, otra nota titulada “Zdero inauguró la ampliación y refacción del Jardín de Infantes Anexo a la E.E.P. N°1017” incluyó entrega de mobiliario escolar y declaraciones de tono político.

- 10 de octubre: “Resistencia: se avanza en obras y mejoras de accesibilidad en el barrio Quebracho”, donde se remarcan compromisos de gestión en plena campaña.

Además, se difundieron entregas de títulos de propiedad, inauguraciones de pavimento y anuncios de programas sensibles, como el de regularización y pase a planta en el área de Salud, publicado oficialmente el 16 de octubre, en pleno período de prohibición:

Entre gestión y campaña

La ley es taxativa : durante la veda electoral, no pueden realizarse ni difundirse actos de gobierno que puedan influir en el voto. Sin embargo, los hechos muestran que el Ejecutivo chaqueño sigue utilizando sus canales institucionales para promover su gestión, en un contexto de alta sensibilidad política.

A días de los comicios, la frontera entre gestión y campaña se vuelve difusa en el Chaco. Y una vez más, el discurso del respeto a la ley queda relegado frente a la conveniencia política.

Nota oficial del Gobierno del Chaco click acá