La Plata se disfraza de amor animal: llega el Gran Desfile de Mascotas edición Halloween

La ciudad de La Plata volverá a llenarse de color, ternura y alegría con una nueva edición del Gran Desfile de Mascotas, que este año se vestirá de Halloween. El evento, que convoca cada año a cientos de familias, se realizará el sábado 2 de noviembre a las 15 horas en la Plaza Azcuénaga, con entrada libre y gratuita.

La propuesta forma parte de la Feria Manos Platenses, un clásico espacio de encuentro local que abrirá sus puertas desde las 11 de la mañana, ofreciendo productos artesanales, gastronomía, espectáculos y actividades recreativas para toda la familia.

El desfile, organizado por el programa de economía social y desarrollo sustentable de la Fundación Pro Humanae Vitae (FPHV), tendrá como eje central el disfraz temático de las mascotas, quienes podrán participar junto a sus tutores en una jornada pensada para compartir y disfrutar.

Pero el espíritu del evento va más allá del entretenimiento: también busca promover el cuidado responsable de los animales. Por eso, la jornada contará con un espacio de adopción responsable, charlas educativas y actividades de concientización coordinadas por Rescatistas La Plata, una organización dedicada a la protección y rescate de animales en la región.

Desde la FPHV subrayaron que el objetivo es fortalecer el vínculo entre las personas y sus animales de compañía, impulsando la participación comunitaria y el compromiso con el bienestar animal.

Quienes deseen formar parte del desfile podrán inscribirse previamente a través de un formulario digital habilitado por la Fundación. De esta manera, la ciudad se prepara para vivir una jornada que une la creatividad, la solidaridad y el amor por los animales en un entorno familiar y festivo.