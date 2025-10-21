Crisis en Gimnasia: socios fueron a la sede a exigir explicaciones a la dirigencia | VIDEOS

El mal momento deportivo e institucional de Gimnasia y Esgrima La Plata derivó este lunes en una fuerte manifestación frente a la sede del club, donde decenas de hinchas se acercaron para exigir explicaciones a la dirigencia. La derrota en el clásico frente a Estudiantes fue el detonante de un enojo que venía creciendo hace tiempo entre los socios, cansados de los malos resultados y la falta de respuestas desde la conducción.

En medio de cánticos y reclamos, los manifestantes denunciaron el deterioro del club tanto en lo futbolístico como en lo económico. Muchos apuntaron contra la actual comisión directiva por la gestión “improvisada” y por decisiones que, según expresaron, habrían llevado al Lobo a una situación límite.

El operativo policial se desplegó rápidamente en la puerta de la sede de calle 4, donde los ánimos se caldearon y hubo momentos de tensión. Si bien no se registraron incidentes graves, la presencia de uniformados fue necesaria para evitar desbordes ante el intento de algunos hinchas de ingresar al edificio.

La protesta no solo fue una reacción inmediata al resultado del clásico, sino una muestra del desgaste que atraviesa la relación entre los socios y la dirigencia. El clima interno se torna cada vez más complejo, con cuestionamientos por la falta de transparencia, de planificación deportiva y por los problemas económicos que aquejan a la institución.

A la espera de una respuesta oficial, el reclamo de los hinchas expuso el descontento generalizado con una conducción que, según señalan los propios simpatizantes, parece haber perdido el rumbo. En lo deportivo, el equipo continúa comprometido en la zona baja de la tabla, mientras que en lo institucional crece la sensación de que el club necesita un cambio urgente para salir de la crisis.