El Consejo Deliberante de Ensenada homenajeará al doctor Juan Antonio Malacalza

El Concejo Deliberante de Ensenada tratará este jueves un proyecto de ordenanza presentado por la concejal del PRO, Carolina Dil, mediante el cual se propone designar con el nombre de “Doctor Juan Antonio ‘Juanchi’ Malacalza” a la esquina conformada por las calles Jesús María Jerez e Italia, en reconocimiento a su destacada trayectoria profesional, su calidez humana y su compromiso solidario con la comunidad ensenadense.

La autora del proyecto explicó que la iniciativa busca rendir homenaje a uno de los médicos más queridos y recordados de la ciudad.

“‘Juanchi’ Malacalza fue un médico de alma, un profesional de enorme vocación que atendió durante décadas a generaciones de ensenadenses con dedicación, empatía y humanidad. Fue un vecino ejemplar que dejó una huella imborrable en nuestra comunidad”, destacó la concejal Carolina Dil.

Nacido en La Plata en 1934, el doctor Malacalza desarrolló la mayor parte de su vida profesional en Ensenada, donde ejerció como médico clínico y se convirtió en un referente de confianza para cientos de familias. Fue miembro fundador de la Clínica de Ensenada e impulsor y presidente de la Agremiación Médica local, institución desde la cual representó con compromiso y vocación a los médicos del distrito.

“Este reconocimiento no sólo rescata su trayectoria profesional, sino también sus valores humanos y su entrega desinteresada hacia los demás. Fue un médico que no conocía horarios, que se subía a su auto y salía a atender a quien lo necesitara. Esa vocación de servicio es el mejor legado que podemos honrar”, subrayó la concejal del PRO.

Además de su labor médica, “Juanchi” fue un vecino activo y solidario, con un profundo sentido cristiano y un fuerte compromiso con su comunidad. Hincha apasionado de Gimnasia y Esgrima La Plata, fue presidente de la filial Miguel Curell en Ensenada durante más de dos décadas, donde también promovió espacios de encuentro y amistad.

“Nombrar la esquina de su casa con su nombre es mucho más que un gesto simbólico: es mantener viva la memoria de alguien que dedicó su vida a cuidar y acompañar a los demás. En cada ensenadense que lo recuerda con cariño sigue presente su espíritu de servicio, su humildad y su amor por la ciudad”, concluyó Carolina Dil.

El proyecto, que será tratado en la próxima sesión del Concejo Deliberante, propone la colocación de una señalética conmemorativa que lleve la inscripción: