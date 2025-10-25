Miércoles inestable en Buenos Aires: entre los 26 °C y las tormentas que asoman al final del día

El miércoles amanece con un clima típico de primavera avanzada en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA): temperaturas en ascenso, viento norte leve y un cielo parcialmente nublado que irá cargándose de humedad con el correr de las horas. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el termómetro podría alcanzar una máxima de 26 °C, aunque la atención estará puesta en el posible desarrollo de chaparrones y tormentas aisladas, especialmente durante la tarde y noche.

Por la mañana, el panorama se mostrará más estable, con intervalos de sol y un aire templado que mantendrá el ambiente agradable. Sin embargo, hacia la tarde la humedad aumentará, lo que podría derivar en precipitaciones breves o de corta duración, sin provocar un descenso importante de temperatura.

El jueves traerá un respiro de lluvias y será el día más caluroso de la semana, con mínima de 19 °C y máxima cercana a los 30 °C, acompañada por vientos del norte y cielo mayormente despejado. Pero la calma durará poco: el viernes se espera un aumento de nubosidad, probabilidad de tormentas y un descenso térmico que dejará la máxima alrededor de los 23 °C.

Durante el fin de semana, las condiciones seguirán variables. El sábado podría presentar chaparrones dispersos, mientras que el domingo volvería cierta estabilidad atmosférica, con cielo parcialmente nublado y temperaturas que rondarán los 22 °C. Hacia el lunes, se prevé un descenso más marcado, con valores por debajo de los 20 °C, anticipando un arranque de semana más fresco y otoñal.