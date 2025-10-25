Exploradores del abismo: científicos de la UNLP a bordo del Falkor (too) en una misión internacional

La exploración científica argentina vuelve a internarse en el Atlántico Sur. Un grupo de especialistas de la Facultad de Ciencias Naturales y Museo de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) se suma a la expedición “A Tale of Two Submarine Canyons”, a bordo del buque oceanográfico Falkor (too), perteneciente al Schmidt Ocean Institute. La campaña se desarrolla en el sector patagónico del margen continental argentino, una región clave para comprender la dinámica oceánica del hemisferio sur.

En esta travesía participan los geólogos Eva Noli, Fermín Palma y Faustino Arribalzaga, junto al biólogo Martín Rivarossa, todos graduados de la UNLP. Su trabajo forma parte de una investigación multidisciplinaria que reúne a geólogos, biólogos y oceanógrafos con un propósito común: entender de qué manera los cañones submarinos moldean las corrientes marinas y contribuyen al intercambio de masas de agua entre el océano profundo y la plataforma continental.

Los geólogos Palma, Arribalzaga y Noli concentran sus esfuerzos en la recolección y procesamiento de datos batimétricos y sísmicos, técnicas que permiten reconstruir la forma y estructura del fondo marino. “A través de métodos geofísicos identificamos geoformas, estratos y su continuidad en el subsuelo, lo que nos ayuda a planificar los recorridos del ROV (Remotely Operated Vehicle) y el muestreo de sedimentos durante las inmersiones”, explicó Arribalzaga.

Por otro lado, el trabajo de Martín Rivarossa, biólogo especializado en sensado remoto y bioóptica, se centra en el estudio de las comunidades de fitoplancton y su relación con las corrientes oceánicas, un aspecto fundamental para comprender los procesos ecológicos y biogeoquímicos del océano.

La experiencia no solo fortalece el vínculo entre la ciencia argentina y la investigación internacional, sino que además promueve la divulgación científica. El 23 de octubre a las 14 horas, la Facultad de Ciencias Naturales y Museo (UNLP) abrirá sus puertas para una transmisión en vivo desde el Falkor (too). Desde el Auditorio de la Facultad, el público podrá recorrer virtualmente los laboratorios, la cubierta y la sala de control del buque, además de participar de un espacio de preguntas e intercambio con los investigadores.

La actividad, libre y gratuita, busca acercar a la comunidad universitaria y al público general al fascinante trabajo que se realiza en las profundidades marinas, donde la ciencia argentina deja su huella en la exploración del océano profundo.