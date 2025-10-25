Ensenada: un incendio arrasó con una vivienda en el camino a Regatas

Un incendio de grandes proporciones destruyó por completo una vivienda en Ensenada durante la tarde de este martes. El hecho ocurrió alrededor del mediodía en la zona de Zabala y entrada 10, aunque afortunadamente el propietario, un hombre que vivía solo, no sufrió heridas.

Según informaron voceros del Comando de Patrullas, los vecinos dieron aviso al 911 al ver una densa columna de humo saliendo del inmueble. Personal policial y varias dotaciones de Bomberos acudieron al lugar para controlar las llamas, que ya habían tomado gran parte de la vivienda.

Tras un intenso trabajo de varias horas, los auxiliares lograron extinguir el fuego, aunque confirmaron que la vivienda sufrió pérdidas totales. La rapidez de la intervención evitó que el siniestro afectara propiedades linderas o provocara víctimas.

El propietario fue asistido en el exterior por personal policial y de salud. Los informes preliminares indican que su integridad física no corre peligro, y se encuentra fuera de riesgo tras el incidente.