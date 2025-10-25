Choque en 72 entre 17 y 18: un motociclista fue trasladado al Hospital Gutiérrez

La rutina de la mañana se vio interrumpida por un accidente de tránsito ocurrido en calle 72 entre 17 y 18, donde colisionaron una motocicleta Titán 150 azul, sin chapa patente, y un automóvil Fiat Siena gris (dominio AB 896 AZ).

El hecho fue detectado por el Centro de Operaciones y Monitoreo (COM), desde donde la operadora alertó a un móvil que patrullaba la zona. Al arribar al lugar, los choferes constataron que un hombre yacía herido sobre la vereda, mientras ya se encontraba presente un patrullero policial (RO 29106).

El conductor de la moto fue identificado como Lisandro Manuel Saldino (DNI 32.896.414), quien presentaba lesiones visibles. Por tal motivo, fue convocado el Same, que acudió al sitio a las 9:20 horas con el móvil N° 01. Tras la evaluación médica, el herido fue trasladado al Hospital Gutiérrez para recibir atención.

El conductor del automóvil, identificado como Patricio Bordón (DNI 36.881.082), permaneció en el lugar colaborando con las autoridades. La policía inició las actuaciones correspondientes para determinar las causas del siniestro.