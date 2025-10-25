Autos y contenedor quemados en un barrio platense genero alarma vecinal

Durante la madrugada de este martes, vecinos de la zona del numeral 379 fueron sorprendidos por un incendio que afectó a dos vehículos y un contenedor de basura. Efectivos policiales que llegaron al lugar constataron que uno de los autos había quedado completamente calcinado, mientras que el otro presentaba daños en su paragolpe trasero.

Según relató un vecino, que prefirió no brindar sus datos, durante la noche todo estaba en normalidad, y fue al levantarse que se encontró con los daños. El propietario del vehículo calcinado no se encontraba en la vivienda al momento del hecho.

Además, el siniestro afectó la estructura del contenedor municipal, los cables de contención de un poste de luz y un árbol que se encontraba paralelo al container. La vivienda posee cámaras de seguridad exteriores, aunque, según informó el vecino, aún no se revisaron las imágenes para determinar cómo se produjo el incendio.