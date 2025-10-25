Racing: Santiago Sosa sufrió una fractura por un codazo de Marcos Rojo y deberá ser operado

El partido entre Flamengo y Racing dejó más que una derrota para el equipo de Gustavo Costas. En las últimas horas se confirmó que Santiago Sosa sufrió una fractura de seno maxilar superior derecho, luego del codazo involuntario que le propinó Marcos Rojo durante un cruce aéreo en los minutos finales del encuentro disputado en el Maracaná.

El episodio ocurrió cuando el marcador estaba 1-0 a favor del conjunto brasileño. Ambos jugadores fueron a disputar una pelota aérea y el impacto del ex defensor de Boca dejó a Sosa ensangrentado y con el ojo derecho completamente hinchado, sin poder abrirlo.

Tras el regreso a Buenos Aires, el cuerpo médico de Racing sometió al volante a estudios que determinaron la gravedad de la lesión. Desde el club confirmaron que el futbolista deberá ser operado en los próximos días y que su recuperación demandará varias semanas, por lo que se perderá el partido de vuelta ante Flamengo por las semifinales de la Copa Libertadores.

La situación generó preocupación en el plantel y en los hinchas, ya que Sosa es una de las piezas clave en el mediocampo académico. Mientras tanto, el cuerpo técnico evalúa alternativas para reemplazarlo en el decisivo encuentro en el Cilindro de Avellaneda.