Vandalizan nuevamente la sede radical y crece la tensión al cierre de campaña

Un nuevo episodio de vandalismo volvió a sacudir la escena política de La Plata. En las últimas horas, desconocidos atacaron otra sede de la Unión Cívica Radical, que amaneció con pintadas agresivas y daños en su frente, en medio de un clima electoral cada vez más agitado.

El hecho se suma a una serie de ataques similares que se registraron en otros comités del radicalismo durante los últimos días, lo que alimenta la preocupación dentro del partido y entre las distintas fuerzas políticas locales.

Según relataron militantes que se acercaron al lugar, las pintadas contenían mensajes con fuerte carga política, lo que refuerza la hipótesis de que se trata de una acción con fines de intimidación o provocación en el marco de la campaña.

Las autoridades partidarias repudiaron lo ocurrido y convocaron a mantener la calma, destacando la necesidad de preservar el respeto y la convivencia democrática en el desarrollo electoral.

Con este nuevo ataque, La Plata suma otro capítulo de tensión política a pocas semanas de las elecciones, en un escenario donde el llamado al diálogo y la responsabilidad institucional cobra más relevancia que nunca.