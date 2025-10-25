Horror en Ensenada: torturó e intentó asesinar a su esposa

Un grave episodio de violencia de género conmocionó en la noche del miércoles al barrio Federal II de Ensenada, donde una mujer de 49 años fue rescatada por la policía tras haber sido golpeada y retenida contra su voluntad por su ex pareja, que finalmente fue detenido.

El hecho ocurrió alrededor de las 22:30 horas en una vivienda ubicada en Maipú y Contarelli, cuando un llamado al 911 alertó sobre una fuerte discusión y pedidos de auxilio. Al llegar al lugar, efectivos del Comando de Patrullas de Ensenada fueron recibidos por vecinos que manifestaron haber escuchado gritos desesperados, golpes y rotura de vidrios provenientes del interior de la casa.

Ante la gravedad de la situación y con autorización de la UFI N°16 del Departamento Judicial La Plata, los agentes forzaron la entrada e irrumpieron en el domicilio. En el interior hallaron a la víctima con múltiples heridas, manchas de sangre en el rostro y el cuerpo, y procedieron a ponerla a resguardo.

En la misma vivienda se encontraba Mario Javier Spitale, de 30 años, quien se encontraba fuera de control y fue reducido tras un forcejeo. Posteriormente fue trasladado a la Comisaría Primera de Ensenada, donde quedó alojado a disposición de la Justicia.

La causa fue caratulada como “Tentativa de homicidio, privación ilegítima de la libertad, lesiones y amenazas en contexto de violencia de género”, con intervención del fiscal Juan Cruz Condomi Alcorta, titular de la Unidad Fiscal N°16.

La mujer recibió atención médica en el lugar y fue contenida por equipos especializados en asistencia a víctimas de violencia de género, mientras que la vivienda permanece preservada para las pericias correspondientes.

El barrio Federal II: violencia, incendios y drogas

Desde que se inauguró, este barrio ha tenido de todo. Violencia sin fin cómo el día que se agarraron a cadenazos y golpes ( VIDEO ABAJO ), venta de drogas o incendios.