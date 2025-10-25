Daniel Onofri vuelve a la escena y se suma a la carrera por la presidencia de Gimnasia

El mapa electoral de Gimnasia y Esgrima La Plata sigue tomando forma. En las próximas horas se confirmará la postulación de Daniel Onofri, quien asumirá nuevamente un rol protagónico dentro del universo político tripero. El dirigente, que ya ocupó el máximo cargo entre 2012 y 2016, representará a la agrupación Arriba Gimnasia, con una plataforma renovada que apunta a consolidar la profesionalización interna del club.

Desde hace tres semanas, el equipo técnico de su espacio viene presentando un plan de trabajo que retoma proyectos previos y los adapta a una mirada contemporánea, con especial foco en la gestión y la modernización institucional. El documento, considerado por sus integrantes como la alternativa más sólida frente a un posible gerenciamiento externo, busca abrir el diálogo con otras agrupaciones, aunque siempre desde una base técnica y planificada.

El proceso de debate ya lleva cinco reuniones con alrededor de cincuenta participantes por encuentro, donde se fueron delineando las principales líneas del programa. Según adelantaron, la intención es anunciarlo públicamente la próxima semana, una vez completada la fase de presentación interna.

La postulación de Onofri se suma a una lista cada vez más extensa de candidatos. Edgardo “Toto Pueblo” Medina, por Gimnasia Somos Todos, fue el primero en lanzarse, iniciando su campaña con antelación tras las elecciones de 2022. Luego se sumaron Diego Patiño (Legado Gimnasista), Emanuel Di Loreto (Renacimiento Gimnasista) y Sebastián Gubia (Queremos a Gimnasia). También confirmó su participación Juan Larraza por Alternativa Tripera, mientras que Carlos Anacleto, de Usina Tripera, completó la nómina con una propuesta orientada a fortalecer los vínculos con la dirigencia local y nacional.

Con este nuevo anuncio, el escenario político del club se amplía y se intensifica a medida que se acerca la segunda semana de noviembre, cuando los socios y socias del Lobo elegirán al sucesor de Mariano Cowen en la presidencia.