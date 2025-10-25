Un hombre fue aprehendido luego de amenazar de muerte a una joven

El pasado 16 de octubre, una joven de 22 años denunció ante las autoridades policiales fue amenazada por un hombre en su propiedad, ubicada en calle 480 entre 8 y 10. Según en la misma se redacta que la víctima fue abordada por un masculino, de 50 años, con quien mantiene conflictos previos por la posesión del lote.

De acuerdo al testimonio de la mujer, el acusado ingresó al lugar de manera violenta, comenzó a insultarla y la amenazó de muerte, asegurando que “se iba a quedar con el terreno”. En medio de las agresiones verbales, levantó su remera y exhibió un arma de fuego tipo revólver de color negro, mientras acudia a las amenazas e insultos discriminatorios hacia la joven.

Aterrorizada por la situación, la víctima se retiró y realizó la denuncia en la Comisaría 10° de City Bell, dependiente de la Superintendencia de Región Capital I La Plata.

Tras tareas investigativas y un allanamiento ordenado por la UFI N°16 de La Plata, el personal policial aprehendió al hombre en su domicilio de la misma zona. Si bien durante el operativo no se halló el arma de fuego, la fiscalía avaló lo actuado y dispuso notificarlo por el delito de amenazas agravadas, otorgándole posteriormente la libertad conforme al artículo 161 del Código Procesal Penal.