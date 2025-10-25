Denuncian maniobras de “la mafia de los remates” que despojan a familias de sus propiedades

Durante el ùltimo tiempo muchas familias se vieron afectadas por lo que se denomina “la mafia de los remates” o “La Liga”, un entramado que se apropia de propiedades a precios por debajo de su valor real, dejando a los dueños sin sus bienes y con pocas alternativas de defensa.

Alcira, una de las víctimas de este sistema, denunció que el viernes 17 de octubre la jueza Guillermina Di Luca, del Juzgado 23, falló a favor de que se apropiaran del 50% de sus bienes. "El otro 50% ya estaba en manos de la familia Tavella, reconocida en el ámbito de las subastas judiciales", comentó.

Según la denuncia, su nieta "deposito $23.066.600 en una cuenta judicial para cubrir la deuda y evitar la subasta. Sin embargo, la jueza consideró que la joven `no acredita solvencia´ para cubrir los honorarios, impidiendo cualquier aporte adicional", explico dejando a la familia en riesgo de quedar sin vivienda, mientras los fondos depositados permanecen en la cuenta judicial.

El caso adquiere un matiz aún más preocupante: Aldana Tavella compró recientemente en la subasta, mientras que su hermano Fabián, que según consta "es insolvente, había adquirido otra parte anteriormente. Además de apropiarse de la propiedad", las familias se ven obligadas a pagar un alquiler por ocupar la vivienda.

Alcira y su familia buscan visibilizar este tipo de prácticas y convocan a otras personas en situación similar a contactarlas para generar acompañamiento y presión social. El contacto de Alcira es: 221 3041143