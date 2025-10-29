Autopista Buenos Aires–La Plata: AUBASA va por más carriles y menos caos; arranca la ampliación

Después de más de veinte años sin grandes intervenciones, la Autopista Buenos Aires–La Plata se prepara para una transformación clave. A partir de noviembre, la empresa estatal Aubasa pondrá en marcha la primera etapa de ampliación, una obra que apunta a aliviar el colapso de tránsito que se repite cada mañana y cada regreso de fin de semana largo.

La iniciativa busca reducir la congestión y mejorar la seguridad vial en uno de los tramos más transitados del país. Actualmente, la autopista cuenta con cuatro carriles solo al salir de la Ciudad de Buenos Aires, desde la subida de Ingeniero Huergo hasta el kilómetro 7. A partir de allí, la calzada se reduce a tres y el “efecto embudo” se vuelve inevitable.

La nueva etapa contempla la construcción de un cuarto carril en sentido hacia La Plata, entre el Acceso Sudeste y el peaje Hudson. Los trabajos estarán a cargo de Kavos SA–C&E Construcciones en el primer tramo (del kilómetro 11,4 al 20) y de Pelque SA–Briales SA en el segundo (hasta el kilómetro 30,42).

Con una inversión de US$ 21,4 millones, la obra tendrá una duración estimada de 15 meses y se prevé que finalice en febrero de 2027. Según voceros de Aubasa, las tareas comenzarán “en unas semanas”, mayormente durante la noche, para minimizar el impacto en el tránsito. “Hace veinte años que prácticamente no se toca la Autopista Buenos Aires–La Plata”, señalaron.

En paralelo, la empresa avanza con la repavimentación completa del tramo Hudson–La Plata, donde el 80% del trabajo ya está ejecutado. Este frente de obra busca nivelar la calzada, renovar la demarcación y garantizar mayor durabilidad del asfalto.

La segunda etapa del plan está programada para julio de 2026 y abordará la ampliación en sentido hacia la Capital Federal, desde el peaje Hudson hasta el Acceso Sudeste. Demandará una inversión de US$ 28,5 millones y concluirá en agosto de 2027.

Todo el Plan 2024–2027 de Aubasa tiene como meta mejorar la fluidez del viaje, optimizar la seguridad vial y acortar los tiempos de quienes recorren a diario el trayecto entre Hudson y la Ciudad de Buenos Aires, una ruta que conecta no solo ciudades, sino también rutinas, trabajos y vidas.