La Defensora Ciudadana de La Plata no puede caminar por la calle: le gritan “Andá a laburar, chorra”

La Defensora Ciudadana de La Plata, Luciana Bártoli, sigue siendo protagonista de episodios que exponen la tensión interna del radicalismo platense. Mientras camina por el centro de la ciudad, transeúntes la increpan con la frase: “Andá a laburar, chorra”.

Ya quedó claro que no es un hecho aislado. Las reiteradas actitudes de la gente en la calle, que comparan a Luciana Bártoli con la tortera Karina Milei y el ya célebre 3%, provocan malestar en su entorno político y ayudan a agigantar las disputas internas que atraviesa la Unión Cívica Radical (UCR) local.

Quienes acompañan a Bártoli interpretan el tema como una señal de enojo dirigido a su gestión. Según allegados, los ataques “no son casuales”, sino que reflejan el descontento que ciertas decisiones y la nueva impronta de la Defensoría Ciudadana han generado desde 2024.

El contexto político platense se caracteriza por un clima caldeado dentro del radicalismo, donde no solo se cuestiona el desempeño de Bártoli, sino también el de Pablo Nicoletti, presidente del comité local. Ambos dirigentes han sido señalados por un sector del partido por haber provocado fracturas internas al impulsar acuerdos y movimientos que alteraron la dinámica interna del partido.

Licenciada en Comunicación Social y con un magíster en Instituciones por la UNLP, Bártoli asumió la Defensoría con la promesa de modernizar y transparentar un organismo tradicionalmente opaco.

Sin embargo, esa exposición pública parece haber generado incomodidad en algunos sectores políticos, revelando que los desafíos de la gestión no se limitan a la administración del organismo, sino también a la política interna del partido.

El carrusel de eventos negativos para Bártoli en el centro platense, es leído entre los militantes de la UCR como una señal de fractura y malestar, evidenciando que el partido todavía enfrenta dificultades para recomponerse tras sus últimas disputas internas.