Acerías Berisso: Trabajadores mantienen la toma pacifica por salarios adeudados | VIDEOS

Un grupo de trabajadores de Acerías Berisso mantiene la toma pacifica de la planta ubicada en calle 128 entre 61 y 62, en reclamo por falta e pago de los salarios y el deterioro de las condiciones laborales. La medida comenzó luego de que la empresa interrumpiera las actividades y dejara de abonar los sueldos hace más de un mes.



Según relataron los empleados, la decisión fue tomada de manera conjunta luego de agotar las instancias de diálogo y denuncias ante el Ministerio de Trabajo. Los trabajadores afirman que la empresa alega dificultades económicas, pero sostienen que existen recursos para afrontar los pagos, ya que en las últimas semanas se habrían adquirido nuevos equipos y herramientas.





Actualmente, unos 40 operarios permanecen dentro de la planta, mientras el resto de la dotación se encuentra fuera del establecmiento. Denuncian, además, que las condiciones laborales son precarias, con bajas temperaturas en invierno, falta de calefacción y jornadas extendidas sin pago de horas extras.

La planta de Acerias Berisso -conocida popularmente en el barrio como la fundición- tiene una larga historia vinculada al trabajo metalúrgico de la región. Su origen se remonta a varias décadas atrás, y un momento de lucha para reanudar las tareas cuando un grupo de inmigrantes italianos, junto a vecinos del barrio, pudieron poner de nuevo la producción en el predio. Desde entonces, el lugar se convirtió en un símbolo del trabajo industrial local y en un espacio de referenia para distintas generaciones de trabajadores.





Por su parte, Francisco, delegado de la fábrica con 25 años de antiguedad aseguró que la medida es completamente pacifica y cuenta con el respaldo del gremio metalurgico . Los trabajadores manifestaron que la toma se mantendra hasta que la empresa regularice los pagos y garantic a estabilidad laboral.



Mientras tanto, la proucción continua detenida y los empleados permanecen en el interior de la planta, a la espera de una respuesta que destrabe el conflicto y permita recuperar la actividad.