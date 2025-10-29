"Ni yanquis ni marxistas”: este domingo votamos peronismo

Los peronistas nos definimos alguna vez como "ni yanquis ni marxistas”, para dejar en claro nuestra Tercera Posición, equidistante de los países que en algún tiempo disputaban la hegemonía del mundo y llevaban la Guerra Fría a todos los rincones del planeta.

Hoy, desapareció la Unión Soviética y se acabó la disputa ideológica entre ambos bloques, pero nosotros, como peronistas, seguimos creyendo que lo mejor para el destino del país es encontrar un camino de desarrollo de Justicia Social, Soberanía Política e Independencia Económica.

Lo que estamos viviendo estos días en la Argentina con la intromisión descarada del presidente de los EEUU, Donald Trump, y de su secretario del Tesoro, Scott Bessent, es una afrenta a la dignidad de la Patria que nos avergüenza y nos llena de preocupación.

De la mano de Milei, el poder financiero con JP Morgan a la cabeza, ha tomado el control del ministerio de Economía y de la Cancillería, con intereses que claramente se dan de patadas con la producción y el trabajo argentino.

El próximo domingo tendremos la oportunidad de decirle NO a esa política y comenzar a revertir el daño que está haciendo Milei y su séquito al Pueblo argentino.

Por Antonio Arcuri

(*) Ex presidente del Fondo del Conurbano Bonaerense y ex secretario Legal y Técnico de la presidencia de la Nación, Ex Ministro de Justicia de la Prov. de Bs. As., Ex integrante del Consejo de la Magistratura de la Prov. de Bs. As. y Presidente de la Asociación Amigos del Museo Histórico 17 de Octubre de San Vicente -sitio donde descansan los restos del General Perón-.