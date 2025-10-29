Berisso otra vez bajo el agua: las "malas obras" de Cagliardi al descubierto

Las intensas lluvias registradas durante la madrugada de este sábado, volvieron a poner en evidencia las deficiencias estructurales que sufre Berisso cada vez que se desata un temporal. Entre las 5:00 y las 8:00 de la mañana cayeron 105 milímetros de agua, lo que fue suficiente para anegar calles, viviendas y vehículos en distintas zonas del distrito.

Las áreas más afectadas se concentraron en el cuadrante comprendido entre las calles 23 a 30 y de 165 a 154, además de los ya castigados sectores de 162 y 30, donde vecinos reportaron que las calles quedaron completamente cubiertas de agua. “Hace 10 años que nos pasa lo mismo. La boca de tormenta está tapada y nadie viene a limpiarla”, reclamó un vecino.

Desde el Municipio aseguraron que las estaciones de bombeo del Terraplén Costero y la planta del Watzemborn “funcionan con normalidad”, garantizando el drenaje del agua acumulada. Sin embargo, los resultados sobre el terreno parecen contradecir los informes oficiales.

Las obras hidráulicas, promovidas por la gestión municipal como un avance clave para mitigar los efectos de las tormentas, demostraron una vez más no ser suficientes frente a las precipitaciones de gran intensidad.

La falta de mantenimiento en los desagües pluviales y la ausencia de trabajos preventivos son las principales quejas de los vecinos, que ven cómo cada nuevo temporal los deja en la misma situación.

“Hicieron obras, pero si no limpian las bocas de tormenta, no sirve de nada”, comentó una vecina del barrio El Carmen.

Una situación similar se registra en el barrio El Carmen, especialmente en las calles 88, 128 y 129, donde los vecinos aseguran que “el arroyo se desborda y las zanjas no dan abasto”. “Estamos completamente aislados”, relató a PrimeraPagina.info un vecino muy afectado, visiblemente molesto por la falta de obras efectivas.

En el Barrio Juan B. Justo, las manzanas 12, 13, 14 y 15 volvieron a sufrir la entrada de agua a las viviendas tras las intensas precipitaciones. Los vecinos señalaron que, a pesar de los reclamos reiterados, el problema persiste sin una respuesta concreta del municipio.

En tanto, en la zona de 27 entre 157 y 158, los vecinos también expresaron su malestar por el anegamiento de calles y la ausencia de soluciones definitivas. “Cada vez que llueve fuerte pasa lo mismo, y ya estamos cansados de esperar”, resumió una vecina.

En los últimos meses, el intendente había destacado las inversiones en infraestructura como una muestra del compromiso municipal para mejorar el escurrimiento del agua. Sin embargo, los vecinos aseguran que las promesas no se ven reflejadas en la realidad cotidiana.

Con barrios enteros bajo el agua y un pronóstico horrible para la semana del 7 al 14 de noviembre, la paciencia de los berissenses parece agotarse. Las obras están, pero el problema sigue siendo el mismo: cuando llueve, Berisso se inunda.