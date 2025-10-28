Zaniratto paró un equipo para enfrentar a River con un solo cambio en el Lobo

Con una práctica de fútbol ordenada por Fernando Zaniratto, el plantel de Gimnasia cerró ayer la semana de trabajos pensando en enfrentar a un River que llegará golpeado, pero al mismo tiempo necesitado al partido del domingo que viene a las 20.30 en el estadio Monumental por la decimocuarta fecha del torneo Clausura.

De acuerdo a lo informado a El Clásico, el técnico interino del Lobo tiene definido incluir a Juan Manuel Villalba en los últimos partidos para reemplazar a Silva Torrejón en el sector izquierdo de la defensa.

Más allá de las suspicacias que sobrevuelan a esta decisión, debido a que a fin de año hay que hacer un depósito de 500 mil dólares para comprar el pase de este futbolista, la realidad es que ayer contra la Reserva paró prácticamente el mismo equipo que arrancó jugando contra el Pincha el clásico de la semana pasada.

Jugadores como Jan Hurtado, Gustavo Suso, Jeremías Merlo o Piedrahita y Seoane, por ejemplo, siguen afuera del equipo titular al igual que Conti.

El equipo que paró en Abasto para enfrentar a la Reserva inclusión a Nelson Insfrán, Fabricio Corbalán, Enzo Martínez, Renzo Giampaoli, Juan Manuel Villalba, Augusto Max, Nicolás Barros Schelotto, Juan de Dios Pintado, Lucas Castro, Bautista Merlini y Marcelo Torres.

Si bien no se descarta que en la semana puedan ensayarse algunas modificaciones, por el momento Zaniratto dio señales que otros jugadores como el propio Yangali que se había ganado el puesto de titular en los últimos partidos de Orfila, sigan esperando un lugar en el banco de suplentes.

El equipo regresará a los entrenamientos el lunes por la mañana en el predio de Abasto en donde el cuerpo técnico comenzará a preparar la primera de las tres finales que el Lobo tiene por delante contra River el domingo que viene en el Monumental.