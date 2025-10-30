Fuerza Patria revalida su triunfo en Berisso, pero la LLA creció en votos

El vecino berissense eligió a la lista encabezada por Jorge Taiana como la más votada, aunque el frente Fuerza Patria perdió la brecha que había conseguida en septiembre ante un avance de la Libertad Avanza, que pudo capitalizar un buen caudal de votantes para llegar a los 20 mil votos.

Con el 87,80 % de las mesas escrutadas, los resultados provisorios de las elecciones legislativas 2025 en Berisso muestran una clara victoria de la Alianza Fuerza Patria, con Jorge Taiana como cabeza de la lista al obtener 23.050 votos, lo que representa el 45,10 % del total.

La lista de Fuerza Patria logró imponerse con comodidad en la mayoría de las mesas del distrito, consolidando su presencia territorial y reforzando el liderazgo que había mostrado en las elecciones en Provincia de Buenos Aires. Con más de 23 mil sufragios, la fuerza se mantiene como la preferida de los votantes berissenses en una jornada de amplia participación.



La Libertad Avanza, segunda pero en crecimiento

En segundo lugar se ubicó La Libertad Avanza, que alcanzó 19.038 votos, equivalentes al 37,25 %.. Aunque no logró superar a Fuerza Patria, los libertarios mostraron un incremento en su caudal de votos en comparación con las elecciones anteriores, en septiembre habían obtenido un poco más de 16 mil votos, consolidándose como la principal alternativa opositora a nivel local y a su vez sirvió como ayuda para el triunfo de Diego Santilli en las elecciones de PBA.

La izquierda retiene el tercer lugar

El Frente de Izquierda y de Trabajadores–Unidad (FIT-U) se ubicó como tercera fuerza con 3.032 votos (5,93 %). Desde el espacio destacaron el acompañamiento sostenido del electorado y señalaron la importancia de mantener representación en un escenario polarizado.

Detrás de los tres principales espacios se ubicaron Propuesta Federal para el Cambio, con 1.601 votos (3,13 %), y Provincias Unidas, con 1.060 votos (2,07 %).

Con estos números, la diferencia entre Fuerza Patria y La Libertad Avanza se ubica en casi ocho puntos porcentuales, marcando una tendencia que, de confirmarse con el escrutinio definitivo, consolidaría a la primera fuerza como la más votada en el distrito.