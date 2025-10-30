Política | 26 Oct
VOTO ELECCIONES OCTUBRE 2025
Elecciones legislativas octubre 2025: ya están los resultados en Ensenada
En la ciudad de Ensenada, Fuerza Patria logró, de la mano de la gran gestión del intendente Mario Secco, una victoria histórica, con más de 20 puntos de diferencia.
El intendente de la ciudad de Ensenada, Mario Secco, obtuvo uno de los mejores resultados de la Provincia de Buenos Aires, en las elecciones legislativas del domingo 26 de octubre de 2025, con una amplia ventaja a favor de Fuerza Patria. Con 53,12%, Taiana
Resultados
1- Fuerza Patria: 53,12%
2- La Libertad Avanza: 32%
3- Frente de Izquierda: 5,16%
4- Espacio Burlando: 2,44%
Secco destacó que se trata del “triunfo legislativo más importante” y valoró el compromiso del pueblo de Ensenada con un proyecto político popular, inclusivo y soberano, afirmando que “nunca va a estar del lado de los que venden el país”.