La Plata: vaciaron otra casa en Tolosa y maniataron a sus dueños

La inseguridad volvió a golpear en Tolosa, donde una familia vivió una madrugada de terror al ser sorprendida por un grupo de delincuentes armados y encapuchados. El violento robo ocurrió en una vivienda de 531 entre 18 y 19, y es, supuestamente investigado por la Comisaría 11ª de La Plata. ¿Supuestamente? Sí, porque vecinos están convencidos de que hay una especie de tregua entre chorros y policías, cómo sucedió allá por el 2010. Por ejemplo, en 2024 robaron 5 veces una escuela, un menor muy conocido robó varias veces e intentó incluso asesinar a su propio hermano; robaron 2 casas en dos días a sólo una cuadra de la comisaría y, hasta ahora, NO HUBO UN SÓLO DETENIDO POR NINGUNO DE TODOS ESTOS HECHOS.

El episodio sucedió alrededor de las cinco de la mañana del domingo, cuando la víctima —un hombre de 45 años, inspector de profesión— se levantó para fumar un cigarrillo en el patio trasero. En cuestión de segundos, fue abordado por cuatro hombres vestidos de negro y con capuchas, que habrían ingresado saltando uno de los muros del fondo.

Uno de los asaltantes le apuntó con un arma de fuego y lo obligó a entrar a la casa, mientras los demás lo reducían con precintos. Lo llevaron hasta la habitación principal, donde dormía su pareja, y bajo amenazas los mantuvieron inmovilizados. “No griten y no hagan nada raro”, habrían dicho mientras revisaban cada rincón del domicilio.

Según el relato de las víctimas, los delincuentes se movían con coordinación y frialdad, como si tuvieran roles asignados. Uno de ellos, identificado por sus cómplices como “Luquitas”, daba las órdenes. Otro, con guantes negros, revisaba los cajones sin dejar huellas.

Durante el asalto, los ladrones se apoderaron de tres teléfonos celulares, dos máquinas de cortar cabello, un proyector, dos camperas, dos relojes, un par de zapatillas y finalmente la motocicleta del propietario, con la que escaparon por las calles del barrio.

Todo ocurrió sin que los vecinos escucharan ruidos ni sospecharan nada, ya que los delincuentes actuaron con sigilo y rapidez. Tras varios minutos de angustia, el hombre logró liberarse y caminó hasta la casa de su hermana para pedir ayuda, ya que los asaltantes se habían llevado todos los medios de comunicación.

Minutos después, un móvil del Comando de Patrullas llegó al lugar junto a efectivos de la Comisaría 11ª, que constataron el hecho y realizaron las primeras pericias. De acuerdo con las primeras hipótesis, los intrusos habrían elegido la vivienda al azar, ingresando por los fondos durante la madrugada. Ahora los investigadores analizan las cámaras de seguridad de la zona para intentar identificar el recorrido de los sospechosos y dar con su paradero.

El violento episodio reaviva la preocupación entre los vecinos de Tolosa, que denuncian una seguidilla de robos y reclaman mayor presencia policial en la zona.